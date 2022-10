LeBron James, ses conseils directs à Russell Westbrook

Russell Westbrook a connu une rencontre compliquée face aux Los Angeles Clippers (97-103). Malgré une bonne implication défensive, le meneur des Los Angeles Lakers a eu de grosses difficultés aux tirs (0/11) avec seulement 2 points marqués. Un vrai problème pour LeBron James et ses partenaires.

Mais de son côté, le King n'a pas semblé trop inquiet pour son coéquipier. Invité à prodiguer quelques conseils à l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder, l'ailier a tenu un discours plutôt positif pour l'avenir.

"Un conseil sur ses problèmes aux tirs ? Il faut juste jeter ça aux toilettes et se préparer pour dimanche. C'est un vétéran. Nous avons tous connu des mauvaises soirées aux tirs. J'en ai eu, tout le monde a déjà vécu ça dans cette Ligue. Donc qui s'en préoccupe ?

Il a joué un grand match. Défensivement, il a été dans le rythme, concentré et a poussé le tempo. Il n'a juste pas réussi à mettre ses tirs. Il n'y a rien de grave. Si on regarde, il a fait 5 interceptions, dont 2 dans un moment critique où les Clippers tentaient de le mettre en difficulté face à Kawhi.

Il n'a pas réussi ses tirs et c'est ok. Il suffit de jeter ça aux toilettes et repartir vers l'avant pour dimanche", a martelé LeBron James devant les médias.