LeBron James et AD blâmés par les Lakers pour le fiasco Westbrook

LeBron James va fêter ses 38 ans en décembre prochain et il s’apprête à disputer sa vingtième saison en NBA. Malgré ça, il reste l’un des meilleurs joueurs du monde et probablement le plus influant. Notamment au sein de sa franchise, les Los Angeles Lakers. Mais pour encore combien de temps ? Les dirigeants pourraient être tentés d’écouter un petit peu moins les recommandations du King.

La faute à une pilule qui ne passe toujours pas depuis la dernière intersaison. James et son coéquipier Anthony Davis, lui aussi représenté par Klutch Sports, ont insisté auprès du front office pour faire venir Russell Westbrook en sacrifiant plusieurs assets. Les Lakers, eux, avaient déjà un deal en place pour rameuter Buddy Hield. Ils ont finalement suivi leurs deux superstars.

Tout est parti en vrille depuis. Le salaire de Westbrook est venu plomber la masse salariale de la franchise et l’ancien MVP n’a jamais vraiment trouvé sa place sur le terrain. Plus qu’un échec, un vrai fiasco avec une saison bouclée à la onzième place de la Conférence Ouest. Les Californiens n’ont même pas su accrocher le play-in ! Et les voilà maintenant bloqués avec un meneur payé plus de 40 millions l’année.

Selon le Bleacher Report, le management de Los Angeles blâmerait LeBron James et Anthony Davis pour cette décision. Les superstars auront sans doute encore leur mot à dire dans le recrutement mais… peut-être pas le dernier. La franchise risque d’agir de plus en plus dans ce qu’elle considère comme ses intérêts. Quitte à ne plus hypothéquer son avenir, comme elle l’a fait depuis l’arrivée du natif d’Akron.

Les Playoffs, la promesse de LeBron James