Le pacte drôle et surprenant entre LeBron James et Dwight Howard

Dwight Howard est de retour aux Los Angeles Lakers un an après avoir décroché son premier titre sous les couleurs mauves et ors (et après un intermède non concluant aux Philadelphia Sixers). C’est maintenant son troisième passage au sein de la franchise mythique. Il va retrouver LeBron James, une superstar avec qui il s’entend bien. Le King apprécie l’ancien All-Star et il aime le motiver avec des petits défis.

for those curious, here’s the clip from @DwightHoward’s IG live. He said that he’s going to try to get nine(!!) blocks so he can hit more threes 😂 pic.twitter.com/Gv4L8MRUq6

— Nicole Ganglani (@nicoleganglani) October 2, 2021