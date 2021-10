C’est reparti pour le basket NBA, les Nets écrasent déjà les Lakers !

Il fallait bien une belle affiche pour lancer la pré-saison 2021-2022. Alors quoi de mieux qu’un choc au sommet entre les Los Angeles Lakers et les Brooklyn Nets, les deux principaux favoris pour le titre ? Et évidemment, à ce stade de la reprise, les superstars manquaient à l’appel. Ce sont donc les seconds couteaux de ces deux armadas XXL qui se sont défiés sur le parquet du Staples Center. Avec à la clé une première victoire pour les New-yorkais (123-97).

Très en jambe, bien lancés par un Bruce Brown plein d’adresse (12 points, 2 sur 2 de loin), les joueurs de Steve Nash ont été les premiers à prendre les devants avant que Malik Monk (15 pts) s’enflamme pour ramener les Lakers au contact. La première période était serrée, le troisième quart temps aussi, même si beaucoup plus haché. C’est finalement dans les douze dernières minutes que les Nets ont fait la différence.

Sekou Doumbouya en grande forme !

Parmi les joueurs en vue, on retient le rookie Cam Thomas, déjà excellent lors de la Summer League. Le rookie a claqué 21 points en 22 minutes. De son côté, Sekou Doumbouya a été impactant dans le dernier quart temps avec 9 de ses 11 points marqués dans le semblant de « money time ». En face, son compatriote Joel Ayayi a été moins en réussite (0 point en 14 minutes).

Sekou Doumbouya débarque aux Nets contre DeAndre Jordan !

Le match ne valait pas spécialement un coup d’œil plus approfondi. Ça reste de la pré-saison et c’est finalement très peu significatif. Mais c’est bien qu’un joueur comme Doumbouya puisse s’illustrer le plus tôt possible. Plusieurs autres rencontres sont prévues dès ce soir.

Les Nets dominent les Lakers

https://www.youtube.com/watch?v=th4Ti_R6fcs