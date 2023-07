Après l'élimination des Los Angeles Lakers en finale de Conférence cette saison, LeBron James s'était montré un peu énigmatique quant à la suite à donner à sa carrière. On avait bien compris qu'il s'agissait d'un move pour inciter Rob Pelinka à passer à l'action durant l'intersaison et, en ce sens, le coup de pression a payé. LeBron ne prendra donc pas sa retraite et sera sans surprise sur le pont lors du training camp de la franchise californienne à la fin de l'été. Mais alors, jusqu'à quand le King continuera-t-il sa fantastique histoire avec la NBA, lui qui a fêtera ses 39 ans peu après Noël prochain ?

Rich Paul, son ami et agent, était de passage sur les ondes de Sirius XM cette semaine. Il a justement été interrogé sur la possibilité de voir LeBron James jouer aussi tard qu'un Tom Brady, jusqu'à 44 ou 45 ans.

"Donc 5 ou 6 ans de plus ? Ecoutez, s'il y a bien un gars pour lequel je ne peux pas mettre cette hypothèse de côté, c'est bien lui. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qui le motive depuis toutes ces années. Tant qu'il est toujours impatient à l'idée de jouer dans cette ligue et que la santé suit, il n'y a pas de raison. Je lui dis toujours pour l'embêter : 'si tes qualités athlétiques disparaissent, tu peux toujours être Karl Malone, ce n'est pas grave'. Il peut faire du pick and pop, shooter, faire les bonnes lectures de jeu et jouer aussi longtemps qu'il le voudra.

Aujourd'hui, il ne joue pas pour l'argent, mais parce qu'il aime le jeu. C'est déjà incroyable que les Lakers aient atteint la finale de Conférence et il a fait ce commentaire sur le fait qu'il avait besoin de réfléchir sur la suite. Mais deux semaines plus tard, il m'avait déjà envoyé un SMS pour me dire qu'il était motivé. [...] Je suis impressionné qu'il aime toujours autant ça après plus de 20 ans. Il manquera aux gens lorsqu'il arrêtera, surtout dans les talk shows. On ne peut jamais savoir combien de temps il restera et personnellement j'essaye juste de profiter du moment".

On sait dans tous les cas que LeBron James attend l'arrivée de son fils aîné Bronnie en NBA pour marquer l'histoire, mais il n'est pas exclu de le voir prolonger le plaisir bien au-delà.

