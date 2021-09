LeBron James en NFL ? En 2011, il y a sérieusement réfléchi

L'amour que porte LeBron James au football américain est bien connu. En même temps qu'il portait l'équipe de basket du lycée de St Vincent-St Mary sur ses épaules, il montrait de belles dispositions dans l'équipe de foot US comme wide receiver. Les spécialistes se sont souvent demandés quel joueur aurait pu être le "King" s'il avait opté pour ce sport plutôt que pour le basket.

En 2011, on aurait pu avoir un début très concret de réponse. Lors de son passage dans le Monday Night Football d'Eli Manning, LeBron James a confirmé qu'il avait eu des propositions pour rejoindre la NFL au moment du lockout.

"C'est vrai. Jerry Jones (le propriétaire des Dallas Cowboys) et Pete Carroll (le coach et président des Seattle Seahawks), m'ont offert un contrat pendant le lockout. Clairement, mon sang a bouillonné à nouveau à cette idée. Mon esprit s'est emballé pour le football et l'idée d'être sur le terrain chaque dimanche. On a finalement abouti à un accord en NBA et je suis rapidement revenu sur le parquet. J'y ai clairement réfléchi, cela dit".

Sans surprise, LeBron a toujours été persuadé qu'il aurait réussi en NFL, même en 2011 après plusieurs années sans disputer le moindre match et s'être spécialisé dans une autre discipline.

"J'aurais réussi à intégrer l'équipe. J'aurais passé les essais, bien sûr, mais j'aurais réussi. Il faut savoir que je n'ai pas peur de travailler pour obtenir quelque chose. Donc si j'avais dû passer des essais, je l'aurais fait. Je sais de quoi je suis capable sur un terrain, particulièrement à mon âge", avait-il expliqué chez The Athletic.

On ne saura probablement jamais vraiment ce que tout ça aurait donné. LeBron James aura 37 ans en décembre prochain et on l'imagine mal se détourner des dernières belles années qui lui restent en NBA pour se lancer dans le foot US. Il y a quelques années, une enquête avait aussi estimé qu'au vu de ses exceptionnelles compétences athlétiques et de sa morphologie, LeBron aurait pu être le joueur de handball ultime s'il y avait été initié. Encore un what if intéressant...