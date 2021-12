Des résultats en dents-de-scie, une blessure qui lui a fait manquer 8 matches, une suspension pour l'incident avec Isaiah Stewart et maintenant... le Covid. LeBron James ne vit pas le début de saison le plus serein de sa longue et belle carrière. Le "King" a été placé à l'isolement mardi, juste avant le match contre les Kings, pour 10 jours, sans que l'on sache s'il a été testé positif ou s'il est cas contact.

Selon Shams Charania de The Athletic, LeBron pourra être autorisé à rejouer s'il présente deux tests négatifs en 24 heures, avant la fin de son séjour au pays du protocole Covid. En marge de la rencontre face à Sacramento, Anthony Davis a expliqué à la presse que son coéquipier était asymptomatique, ce qui est déjà une bonne nouvelle.

Pour rappel, LeBron James fait partie des 97% de joueurs vaccinés, bien qu'il ait initialement été sceptique. Sur les 11 matches qu'il a disputés cette saison en NBA, le "Chosen One" tourne à 25.8 points, 6.8 passes et 5.2 rebonds de moyenne. Il manquera a priori au moins les quatre prochains matches des Lakers, à savoir le derby de Los Angeles contre les Clippers, la réception des Boston Celtics et les déplacements en back to back à Memphis et Oklahoma City.

Charge à Anthony Davis et Russell Westbrook, comme cette nuit contre Sacramento, de faire tourner la boutique en l'absence du patron.

