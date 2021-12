Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Nets : 110-112

Grizzlies @ Raptors : 98-91

Warriors @ Suns : 96-104

Pistons @ Blazers : 92-110

Lakers @ Kings : 117-92

Les Suns remportent le choc du début de saison !

- Le choc au sommet de la NBA entre les Warriors et les Suns a tenu ses promesses... jusqu'au 4e quart-temps. Phoenix a poursuivi sa fabuleuse série de victoires, portée désormais à 17 de suite, en réussissant à imposer à Golden State un match serré et défensivement plus proche des playoffs que d'un mois de décembre en régulière.

Malgré la blessure de Devin Booker en première mi-temps, les Suns ont maintenu leur intensité et leur sérieux, jusqu'à ce que les Warriors se mettent à déjouer dans l'ultime période. Mikal Bridges et l'ensemble des joueurs qui ont oeuvré sur Stephen Curry ont fait passé une sale soirée au double MVP qui a shooté à 4/21 pour 12 points.

Jordan Poole (28 pts) a bien maintenu le navire à flot, mais l'efficacité de Deandre Ayton (24 pts, 11 rbds) combinée au leadership de Chris Paul (15 pts, 11 pds, 6 rbds, 5 stls) ont fait la différence.

🔒 5 steals for Chris Paul

🔒 4 steals for Mikal Bridges

🔒 1st GSW game under 100 points this season The @Suns clamp up in their franchise record-tying 17th straight win! pic.twitter.com/jgUow8V5DN — NBA (@NBA) December 1, 2021

C'est la première fois dans l'histoire de la NBA que deux équipes de la même division s'affrontaient en ayant au moins 85% de victoires après 20 matches. Warriors et Suns se retrouveront samedi à San Francisco pour la deuxième manche d'un affrontement qui pourrait bien nous tenir en haleine toute la saison.

- Jamais cette saison les Warriors n'avaient échoué à atteindre et dépasser la barre des 100 points. C'est dire la performance des hommes de Monty Williams.

Le derby de NYC est pour Brooklyn

- James Johnson ne se doutait sans doute pas que le sort de plier le match entre les Nets et les Knicks. Le vétéran de Brooklyn a pourtant hérité de cette lourde tâche, en étant envoyé sur la ligne à 2.2 secondes de la fin pour donner la victoire aux siens au terme d'un derby de New York accroché et plaisant.

A défaut d'avoir gagné, les Knicks ont livré une belle bataille, en résistant autant que possible au tandem Harden-Durant. Le premier a sorti l'un de ses meilleurs matches (34 pts, 10 rbds, 8 pds) de ce début de saison un peu poussif pour lui, là où KD a mis du temps à se mettre en route pour finalement inscrire 11 de ses 27 points dans les 6 dernières minutes.

Julius Randle (24 pts, 9 rbds, 8 pds) a sonné la charge mais a eu du mal à ne pas se frustrer face à un arbitrage qu'il a ressenti comme trop laxiste avec les Nets. Pour sa première dans le cinq depuis l'éviction de Kemba Walker, Alec Burks a inscrit 25 pts, pendant qu'Evan Fournier en mettait 13 à 5/12.

Le Français a d'ailleurs inscrit le shoot de l'égalisation à 110-110, avant les deux lancers fatidiques de Johnson...

EVAN FOURNIER FOR THE TIE! 110-110.

17 seconds left.

Nets ball on TNT. pic.twitter.com/GMPy7ymQt8 — NBA (@NBA) December 1, 2021

LeBron en protocole Covid, les Kings n'en profitent pas

- Les Lakers ont dû composer sans LeBron James, placé en protocole Covid, pour leur déplacement à Sacramento, quelques jours après une défaite après trois prolongations contre ces mêmes Kings. Los Angeles n'a cette fois pas failli. L'action du trio Anthony Davis (25 pts) - Russell Westbrook (23 pts) - Malik Monk (22 pts) et du banc des Purple and Gold (58 points contre 20 pour celui de Sacto) n'a pas laissé grand suspense.

Richaun Holmes (27 pts à 12/13) a été bon dans la raquette des Kings, mais le groupe n'a pas retrouvé l'allant qui lui avait permis de surprendre les Lakers au Staples.

- Deux matches de suite sans Ja Morant pour Memphis et... deux victoires ! Les Grizzlies sont allés l'emporter à Toronto grâce notamment à Jaren Jackson Jr (25 pts), Desmond Bane (23) et Dillon Brooks (17) qui ont parfaitement gardé le fort en l'absence du franchise player, ce qu'ils vont devoir faire pendant encore au moins deux semaines.

Drive middle.

Split the defense.

Finish strong. JJJ up to 19 points on League Pass. Mid 3Q: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/wD3IEyFMu0 — NBA (@NBA) December 1, 2021

No Morant, no Lillard, no problem

- Les Blazers avaient laissé Damian Lillard au repos pour lui permettre de soigner ses abdominaux. Norman Powell et Nassir Little étaient eux aussi absent pour la réception de Detroit, mais il n'y a pas eu de conséquences pour Portland, qui a mis fin à une série de trois défaites en disposant des Pistons sans trop forcer.

CJ McCollum (28 points, 6 passes) a sans surprise pris les rênes de l'équipe, alors que l'on peut noter les bonnes entrées de Ben McLemore (17 pts) et Dennis Smith Jr (11 pts). Côté Pistons, Cade Cunningham était dans les bons coups (26 points, 7 rebonds, 3 contres à 10/13), à côté d'un Killian Hayes qui a fini à 11 points, 6 rebonds et 2 passes en 31 minutes.