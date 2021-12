Deandre Ayton (Phoenix Suns)

Stephen Curry a l’habitude de se balader en forçant les switches des pivots adverses. Mais pas contre les Suns. Oh boy. Pas contre Deandre Ayton. Le géant des Bahamas ne fait pas forcément beaucoup de bruit et, quand il s’agit de parler de Phoenix, Chris Paul, Devin Booker et même Robert Sarver (pour de tristes raisons) passent avant lui. Mais il est clairement l’un des principaux facteurs du succès de la franchise et de sa série historique de 17 victoires consécutives.

🔊 Deandre Ayton wired during the first half on TNT 🔊 pic.twitter.com/aXtA90nxpr — NBA (@NBA) December 1, 2021

Ayton est le modèle du pivot talentueux qui peut faire gagner son équipe. Il n’est pas aussi productif que Joel Embiid ou Nikola Jokic en attaque. Il n’est pas aussi dissuasif que Rudy Gobert (quoique…) en défense. Mais il est pile entre les deux. Surtout, il amène constamment du positif. Son impact est évident. Il punit les cinq adverses les plus mobiles avec sa taille et sa puissance. Il verrouille les extérieurs qui veulent le dépasser en dribble. Tout en prenant des tas de rebonds.

Deandre Ayton in his office! He's 4-5 early on TNT pic.twitter.com/ZtrLLEQE0l — NBA (@NBA) December 1, 2021

24 points, 11 rebonds et 2 blocks contre les Warriors mardi soir. Un vrai travail de sape. Le jeune homme est un paradoxe : c’est une star qui fait le sale boulot. C’est nécessaire pour les Suns. Et ça marche vraiment bien.

Stephen Curry (Golden State Warriors)

On l’attendait tellement pour ce choc au sommet entre les Warriors et les Suns. Stephen Curry contre Chris Paul. Un adversaire que le double-MVP a martyrisé plus d’une fois. Sauf que là, il s’est cassé les dents sur… Mikal Bridges. Jae Crowder. Cameron Johnson. Ou n’importe quel autre défenseur de Phoenix. La franchise de l’Arizona a démontré toute sa force de frappe défensive sur les ailes avec une multitude de stoppeurs qui ont fait du mal au meneur de Golden State.

Résultat, son plus mauvais match de la saison. 4 sur 21 aux tirs, 3 sur 14 à trois-points et 12 petits points quand tout le monde espérait un carton. De quoi faire redescendre (très légèrement) sur terre les Warriors. Pour l’instant, ce sont les Suns les plus forts. Pour l’instant.

Alec Burks (New York Knicks)

En voilà un qui n’est pas venu dans le cinq majeur pour faire de la figuration. Alec Burks a officiellement pris la place de Kemba Walker. Et hors de question d’arriver sur la pointe des pieds. Il se comporte déjà comme le patron des Knicks en attaque. Avec par exemple 21 tirs tentés contre les Nets, pour un deuxième match de suite à plus de 20 points (23). En ajoutant 5 rebonds et 5 passes.

En fait, il est tout simplement devenu indispensable pour Tom Thibodeau. Assez soudainement. Avec 39 minutes passés sur le terrain mardi soir. C’est quand même tellement représentatif du coach et de ses tendances à accorder une confiance énorme à certains joueurs. C’est maintenant à Burks d’en profiter. En espérant pour les Knicks que ça leur permette de développer une meilleure alchimie dans le cinq de départ.

Malik Monk (Los Angeles Lakers)

Il l’aime bien, ce rôle de facteur X. Pour la deuxième fois en trois matches, Malik Monk a atteint la barre des 20 points. Et à chaque fois contre Sacramento. Sauf que, cette nuit, Los Angeles ne s’est pas laissé surprendre par son rival californien. Menés de 14 points au début du troisième quart-temps, les Lakers ont complètement renversé les Kings pour l’emporter assez largement (117-92).

Malik Monk buzzer beater from DEEP! @Lakers, @SacramentoKings second half set to begin on NBA League Pass: https://t.co/5QqkBhf1W0 pic.twitter.com/S0DWgxA8HQ — NBA (@NBA) December 1, 2021

Avec un Monk décisif en sortie de banc. 22 points dont 6 paniers primés pour le jeune homme, lieutenant d’Anthony Davis (25 points) lors du terrible coup de chaud des Angelenos. Quand il est comme ça, ça fait vraiment toute la différence pour L.A.

CJ McCollum (Portland Trail Blazers)

Sans Damian Lillard, CJ McCollum a encore une fois porté les Blazers. 28 points pour les mener à une nouvelle victoire à domicile. Alors, certes, ils affrontaient les modestes Pistons et l’arrière a manqué beaucoup de tirs (11 sur 26) mais cette performance est l’occasion parfaite de rappeler que CJ est sans doute l’un des joueurs les plus sous-estimés en NBA.