Enes Kanter allume ouvertement LeBron James : « ridicule »

LeBron James est souvent considéré comme un modèle pour ses engagements en dehors des terrains et notamment sa lutte pour les discriminations et les inégalités. En revanche, le King s’est fait beaucoup plus discret sur le sujet de la vaccination. Pendant longtemps, il préférait ne pas indiquer s’il avait oui ou non reçu les doses contre le COVID-19. Pour finalement avouer récemment qu’il était vacciné mais sans pour autant encourager les autres à faire de même. Il estime que ce n’est pas à lui de le faire. De quoi énerver Enes Kanter.

« LeBron James est l’un des visages de la ligue et il devrait être le premier à dire publiquement ‘je suis vacciné, vous devriez faire de même pour que nous puissions sauver des vies’ », remarque l’intérieur turc des Boston Celtics. « Quand j’ai entendu sa position, j’étais très déçu. C’est ridicule. Mais j’espère qu’il va continuer à se renseigner sur le sujet et inspirer les autres personnes autour de lui. »

Enes Kanter va sans doute encore une fois s’attirer les foudres du King, un joueur avec qui il s’est déjà pris le bec par le passé. Mais d’un côté, ses propos font mouches : LeBron James a une vraie influence aux Etats-Unis. Le variant delta (entre autres) continue de se propager à toute vitesse et il fait des ravages auprès des communautés les plus pauvres, qui sont à la fois les plus impactées… et les moins vaccinées.

Kareem Abdul-Jabbar a tenu des propos similaires à ceux de Kanter en rappelant justement que les superstars de cette ligue avaient des responsabilités à assumer et qu’il s’agissait d’une question de santé publique, non d’une simple prise de position politique.

Initialement sceptique, LeBron James a finalement accepté de se faire vacciner