Il s'agit de l'un des sujets majeurs de l'intersaison en NBA : le vaccin contre le Covid-19. Avec les obligations dans certains états, mais aussi le protocole en place dans la Ligue, il est plus "simple" d'être vacciné pour les joueurs. Et LeBron James l'a d'ailleurs ressenti de cette manière.

Initialement sceptique à l'idée de recevoir le vaccin, l'ailier des Los Angeles Lakers a finalement décidé de le faire cet été. Une envie personnelle, motivée pour le bien de sa famille, mais aussi par sa quête d'un nouveau titre de champion.

"On essaie toujours de trouver des moyens d'être disponible. De se protéger mutuellement. Et de se mettre dans les meilleures conditions possibles pour être disponible pour ses coéquipiers. Mais aussi pour ce que nous devons faire sur le terrain.

Le but ultime reste évidemment de gagner un championnat. Et cela commence évidemment par la santé, qui est la chose la plus importante. Nous sommes heureux de savoir que nous nous sommes donné une autre occasion d'être disponibles les uns pour les autres, et c'est ce à quoi nous avons abouti", a expliqué LeBron James lors du media day.