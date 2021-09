Le seul joueur à avoir un bilan victorieux contre MJ, Kobe et LeBron est toujours en NBA

Chauncey Billups a connu une arrivée pour le moins tumultueuse à Portland, où il s'apprête à débuter sa première saison de head coach en NBA. Des affaires du passé ont ressurgi et les Blazers ont même dû organiser une conférence de presse pour expliquer leur choix, en même temps qu'ils devaient gérer le flou autour des intentions de Damian Lillard.

Que l'expérience fonctionne ou pas pour lui, "Mr Big Shot" sait que sa legacy en NBA est assurée. Sous peu, on devrait d'ailleurs le voir logiquement entrer au Hall of Fame, à moins que le comité qui décide des promotions ne juge que son cas soit trop problématique. Chauncey Billups est, en tant que joueur, un Hall of Famer quasi indiscutable à partir du moment où des joueurs avec un palmarès collectif et individuel bien moindre y ont été intronisés.

L'ancienne star des Detroit Pistons est un MVP des Finales, un quintuple All-Star et... le seul joueur dans l'histoire de la ligue à avoir un bilan positif contre trois des meilleurs joueurs de tous les temps. En effet, Billups peut se vanter d'avoir plus gagné que perdu contre Michael Jordan (6-4), Kobe Bryant (24-21) et LeBron James (22-17).

Drafté en 1997, Chauncey Billups a affronté MJ à partir de l'année de son dernier titre et donc pas uniquement la version moins effrayante de l'idole lors de son passage aux Wizards. Il a également traversé la période du Three-Peat des Lakers de Kobe et Shaq, privant notamment le duo d'un nouveau sacre en 2004 avec ses Pistons. Enfin, il a bataillé pendant près de 10 ans contre les équipes où figuraient LeBron James à Cleveland et Miami, sans accuser de bilan négatif non plus.

Rien que pour ça, Billups mérite davantage de reconnaissance en tant que joueur et candidat au Panthéon de Springfield.