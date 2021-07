Damian Lillard évoque les rumeurs de trade et l’affaire Billups

Pour la première fois depuis la sortie de rumeurs au sujet d'un mécontentement et d'une possible envie de départ de Portland, Damian Lillard s'est exprimé devant les médias jeudi. Présent au rassemblement de Team USA à Las Vegas juste avant de partir pour les Jeux Olympiques, le meneur des Portland Trail Blazers est resté relativement évasif.

"Tout ce que j'ai à dire, je vais le dire directement à Neil Olshey (le GM) et avec mon équipe. Je n'ai pas vraiment grand chose d'autre à dire. On me prête beaucoup de propos que je n'ai pas tenus. Je n'ai rien dit. Si je dois dire quelque chose, je le ferai et je m'y tiendrai".

C'est notamment à cause de commentaires remettant en cause son rôle dans la nomination de Chauncey Billups au poste de head coach malgré une affaire où il a été accusé de viol en 1997 qu'il a été dit que Damian Lillard pourrait demander un trade. Le All-Star est revenu là-dessus de manière un peu plus détaillée.

Damian Lillard tenté de demander son transfert de Portland ?

"On m'a demandé ce que je pensais des noms qui étaient évoqués. J'ai dit que j'aimais Jason Kidd et Chauncey. A l'époque, je n'avais jamais entendu parler de l'affaire. Quand j'en ai entendu parler, j'ai eu l'impression qu'il était de mon devoir de dire "faites ça" ou "ne faites pas ça". Je fais mon boulot : progresser et être le meneur de l'équipe. Je n'ai jamais outrepassé ça ou demandé quoi que soit et ça n'a pas été différent ce coup-ci. La franchise dit avoir fait une enquête approfondie et a décidé de l'embaucher. Je connais Chauncey depuis des années parce qu'on a développé une relation d'amitié. C'est un joueur qui a eu beaucoup de succès à mon poste et a été un champion. La franchise a cherché un meneur d'hommes et quelqu'un que les joueurs respecteraient".

Malgré le malaise qui a pu régner pendant un temps, Damian Lillard ne semble pas être sur un mode de remise en question qui déboucherait sur une demande de trade. On peut toujours être surpris en NBA, mais en dehors d'une pression sur le front office pour renforcer l'équipe, on ne le voit pas bien pousser la frustration jusqu'à demander un départ.

Les fans des Blazers auraient sans doute aimé une déclaration plus cash en mode "Je serai toujours à Portland la saison prochaine", mais il faut savoir se contenter de ça pour le moment.

Billups évoque les accusations de viol, l"affaire embarrasse toujours les Blazers