LeBron James ne sait pas encore quand il va arrêter sa brillante carrière et hésite aussi sur la manière dont il doit l'annoncer et l'aborder.

LeBron James disputait la nuit dernière le 20e All-Star Game de sa carrière. S'il n'a joué que 14 minutes, le King a répondu aux questions des médias après l'évènement, notamment celle qui concernait le moment où il pensait prendre sa retraite et la manière dont il entendait l'aborder.

"Je n'ai pas encore décidé du nombre d'années où je jouerai encore. Il n'y aura pas tant de saisons que ça. On me posait la question l'autre jour de savoir si j'allais faire une tournée d'adieu pour ma retraite ou si j'allais la jouer façon Tim Duncan après mon dernier match. C'est du 50-50 pour moi. Parfois, je me dis que je dois à mes fans qui me suivent depuis plus de 20 ans de leur offrir ce moment dans les différentes villes, ce qui semble cool. Mais d'un autre côté, je n'ai jamais été si à l'aise que ça avec le fait de recevoir des compliments comme ça, c'est une sensation bizarre".

LeBron James a fêté ses 39 ans cette année et reste l'un des meilleurs joueurs de la ligue malgré le bilan collectif tout juste passable des Lakers et les effets incontournables du temps sur son corps et sa panoplies si uniques.

CQFR : le bilan du All-Star Weekend