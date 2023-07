Deux étiquettes ont un peu collé à la peau durant sa carrière. Celle d'un joueur qui avait du mal à prendre ses responsabilités dans les moments chauds (il s'en est défait par la suite) et celle de "joueur-coach" dont l'avis comptait plus que celui dont c'était réellement le job. Lors de son passage dans l'émission de Gilbert Arenas, Brendan Haywood, qui a été un temps coéquipier du King à Cleveland, a raconté une anecdote édifiante qui prouve à la fois que LeBron n'a pas peur des fins de match sous pression... et qu'il est effectivement capable de déjuger ses coaches.

"Je déteste entendre les gens dire que LeBron James n'a pas le gène du tueur. [...] Vous vous rappelez du game winner qu'il marque contre les Bulls de Jimmy Butler, un tir à 3 points dans le corner ? LeBron avait vraiment mal joué dans le money time de ce match. Il avait manqué des tirs, des lancers, perdu des ballons...

Sur un temps mort, David Blatt dessine un système et il dit à JR Smith que c'est lui qui va prendre le tir. LeBron lui dit : 'Absolument pas !' (rires). Je n'avais jamais vu ça. Il a dit ça et il a attrapé la tablette, a effacé le dessin du système et il a commencé à nous dire, 'voilà ce qu'on va faire, toi tu vas ici, toi ici, moi je vais faire une feinte par là et me mettre dans le corner. Donnez-moi la balle et je prendrai le tir'...

Je n'avais jamais vu quelqu'un dessiner son propre game winner. Donc quand j'entends les gens dire qu'il n'est pas là mentalement dans ces moments-là... Bron n'a pas peur. Il faut arrêter avec ce récit".

LeBron James est devenu un tueur avec le temps et après avoir essuyé quelques échecs dans lesquels sa responsabilité a été engagée, notamment sur les fins de matchs. Mais aujourd'hui, quiconque considère encore LeBron comme un "choker" n'a pas toute sa raison...

Le game winner en question, au buzzer, remonte à 2015, lors du game 4 contre les Bulls. Vous pouvez le voir ci-dessous.

