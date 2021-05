9 mètres, trois cercles et… de la chance ? Le panier miraculeux de LeBron James pour la gagne

« Je n’ai rien vu », semblait dire LeBron James après son tir assassin à un peu moins d’une minute du buzzer final. Un panier crucial à trois-points. Le panier pour la gagne même. Déterminée à « virer celui qui a inventé cette merde » en parlant du play in, la superstar des Los Angeles Lakers a ajouté une (grosse) touche dramatique qui collait pourtant parfaitement à l’atmosphère espérée par la ligue au moment d’instaurer ces matches à élimination directe. Un côté hollywoodien pour une affiche déjà spectaculaire au Staples Center.

Si le King ne voyait rien, du moins selon lui, c’est parce qu’une minute auparavant, Draymond Green lui avait mis les mains dans le visage lors d’un contact. Alors que les arbitres se concertaient en revoyant l’action pour décider s’il s’agissait d’un geste déplacé de la part de l’intérieur des Golden State Warriors, James, bien conscient que les caméras sont constamment braquées sur lui, prenait soin de montrer qu’il avait mal. Et que sa vue le gênaient. Avec du produit pour les nettoyer soigneusement mis dans ses yeux, etc.

Il est pourtant revenu pour jouer comme si de rien n’était. Et donc quelques instant plus tard, il plantait ce panier pour la gagne qui va donner encore un peu de poids à son héritage. Un tir décisif de plus. Un exploit supplémentaire pour un joueur à la carrière extraordinaire. Elle pourrait se suffire à elle-même. Mais il paraît que c’est encore mieux quand c’est romancé. Alors dès les secondes qui suivaient la qualification des Angelenos pour les playoffs, LeBron James en rajoutait une couche auprès de Rachel Nichols.

LeBron on his game-winning shot:

“After Draymond’s finger to the eye, I was literally seeing three rims out there. I just shot for the middle one”

(via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/Di0Je54UWT

— SportsCenter (@SportsCenter) May 20, 2021