Les résultats de la nuit en NBA

Spurs @ Grizzlies : 96-100

Warriors @ Lakers : 100-103

LeBron marque du parking en voyant trouble

- LeBron James voulait faire virer le type qui a inventé le format du play-in. Vu la tension et le suspense de ce Lakers-Warriors finalement remporté par L.A. (qui affrontera Phoenix au 1er tour des playoffs NBA), le mec risque plutôt d'avoir une promotion...

Les Lakers se sont sortis un peu miraculeusement du piège tendu par Stephen Curry (37 pts) et sa bande cette nuit. Menés de 13 points à la pause, maladroits pendant une bonne partie du match, les champions en titre ont fait le dos rond jusqu'à un petit miracle.

Alors que les deux équipes étaient à égalité et qu'il souffrait d'une draymondite oculaire aigüe (Draymond Green lui a mis la main dans la tronche sur une faute) et venait de se prendre un litre de collyre dans l'oeil, le King a balancé une prière à 3 points en toute fin de possession à 58 secondes de la fin.

"Je voyais trois paniers au moment de shooter", a assuré LeBron, que l'on soupçonne d'en avoir rajouté un petit peu pour la théâtralité du souvenir.

LeBron stayed on the ground after being fouled by Draymond. pic.twitter.com/BtC5Bu5U4c — ESPN (@espn) May 20, 2021

LEBRON IS CLUTCHpic.twitter.com/xobWxexvUC — Lakers Nation (@LakersNation) May 20, 2021

Derrière, les Warriors n'ont pas pu recoller et ont gâché leur dernière munition à 2 secondes de la fin sur une remise en jeu manquée, en partie à cause d'une bonne défense adverse.

- La nuit n'avait pas bien commencé pour LeBron James, Anthony Davis et les Lakers, complètement à côté de la plaque en 1e mi-temps. Les deux compères se sont remis d'équerre ensuite. LeBron a fini en triple-double (22 pts, 11 rbds, 10 pds) et "AD" avec 25 pts et 12 rbds.

- Alex Caruso, qui a très bien défendu sur Curry dans le 3e quart-temps, a aussi provoqué une perte de balle du double MVP dans le 4e après avoir offert une passe décisives à Anthony Davis pour faire passer les Lakers à +2. Juste avant, il avait fait une Paul George en shootant depuis le corner... sur la tranche du panneau. Solide mentalement le GOAT !

- Le shoot de LeBron James restera à l'esprit des gens, mais le rôle d'Anthony Davis a été crucial. Lui aussi en difficulté en première mi-temps, il en a inscrit 20 en 2e, avec un 4e QT à 13 pts (5/6) tout en remettant dans le droit chemin la défense des Lakers

- Les Warriors peuvent être abattus, mais tout n'est pas perdu. Vendredi, ils seront aux prises avec Memphis pour tenter de décrocher le 8e et dernier spot à l'Ouest, avec une place en jeu pour affronter Utah au 1er tour des playoffs NBA.

Memphis met San Antonio à la porte

- Si les yeux étaient rivés sur ce Lakers-Warriors, le barrage entre Memphis et San Antonio se jouait aussi cette nuit. Pour la première fois de leur histoire, les Spurs ne joueront pas les playoffs deux années de suite.

Il n'y a malheureusement pas eu de surprise, puisque la fin de saison des Texans était du genre apocalyptique et rien ne laissait vraiment penser qu'un réveil était possible. Jonas Valanciunas les a dévorés à l'intérieur (23 points, 23 rebonds) et la variété des armes offensives des Grizzlies (Dillon Brooks à 24 pts, Ja Morant à 20) leur a permis de s'imposer.

Si San Antonio s'est accroché après avoir pris un raz-de-marée dans le premier QT (38-19), il a manqué trop de choses aux hommes de Gregg Popovich pour freiner l'enthousiasme d'une équipe de Memphis plus déterminée.

- Il reste deux marches à gravir pour les Grizzlies, qui doivent absolument battre Golden State par deux fois désormais pour retrouver les playoffs NBA.

