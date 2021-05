Alex Caruso était d’abord juste une punchline. Un « meme » sur internet. Mais à chaque match important qui passe, le chouchou du Staples Center rappelle qu’il est devenu bien plus que ça. Il est tout simplement l’un des cadres – au sens fort du terme – des Los Angeles Lakers. Un joueur sans lequel la franchise de LeBron James ne peut probablement pas aller au bout. Et hier soir, les champions en titre n’auraient pas gagné s’il n’avait pas été là.

Parce qu’il a défendu comme un acharné, comme à son habitude, en provoquant notamment quelques précieux ballons perdus des Golden State Warriors. Dont un très important de Stephen Curry dans les derniers instants de la partie. 3 interceptions pour lui, plus que n’importe quel autre joueur de son équipe (Kentavious Caldwell-Pope finit aussi à 3).

Alex Caruso termine avec 14 points, 6 sur 12 aux tirs, 2 sur 3 derrière l’arc, 3 rebonds, 2 passes, 1 contre et un différentiel de +4 en 30 minutes. Mais même cette ligne de statistiques ne reflète pas son véritable impact.

« Il est très intelligent et il sait ce qu’il doit faire pour nous. Il est toujours au bon endroit au bon moment. Des fois ça se voit dans le boxscore, des fois non. Il fait la différence », salue LeBron James, qui a déjà encensé plusieurs fois son coéquipier depuis deux ans.

Alex Caruso devrait être utilisé de plus en plus. Parce qu’il est bien plus efficace que Dennis Schröder, un joueur peut-être plus talentueux offensivement mais qui ne maximise pas chaque possession comme AC. Encore une fois, il est l’un des héros des Lakers. Et ce n’est pas du tout une blague.

