LeBron James, son énorme coup de gueule contre les arbitres !

LeBron James n'a pas retrouvé son calme avant de s'adresser aux médias. La nuit dernière, les Los Angeles Lakers ont perdu sur le parquet des Minnesota Timberwolves (106-108). Mais à 3,3 secondes de la fin de partie, le King a pensé égaliser sur un tir à trois points.

Après l'utilisation de la vidéo, les arbitres ont considéré que LBJ a mordu la ligne avec un panier donc à deux points. Dans la foulée, Anthony Edwards a simplement réussi un lancer-franc pour sceller cette rencontre.

Furieux de cette décision sur le terrain, James a lâché ses vérités face à la presse.

"A quoi sert le replay ? À quoi sert le replay si même le replay se trompe ? Franchement, qui se trouve dans ce centre qui gère la vidéo ? Est-ce qu'il y a des robots qui fabriquent des Teslas ? Qu'est-ce qui se passe ?

Il est évident que c'est un 3 points. Mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l'espace entre l'avant de mon pied et la ligne des 3 points. On voit clairement un espace blanc. Le bois sur le sol. Il y a un espace entre l'avant de mon pied et la ligne des 3 points... Stevie Wonder peut le voir.

J'ai ensuite parlé à un arbitre. Ils m'ont dit qu'ils n'y pouvaient rien. Ce sont donc les gens dans le centre vidéo, peu importe. Quelqu'un là-bas mangeait un sandwich au jambon au moment de prendre la décision", a ainsi fustigé LeBron James.

Pour les Lakers, l'injustice est donc réelle. Sur les images, il semble très difficile de trancher avec une décision pour des millimètres. En tout cas, LeBron James n'a pas digéré...

