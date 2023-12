Ce qu’Ime Udoka a dit à LeBron James avant de se faire éjecter

Le coach des Houston Rockets a directement provoqué LeBron James et les arbitres l’ont renvoyé au vestiaire.

Ime Udoka a été expulsé pour une altercation verbale avec LeBron James lors de la défaite des Houston Rockets contre les Los Angeles Lakers ce weekend. Du coup, tout le monde se demandait ce que le coach avait dit pour que l’arbitre, au centre de l’échange entre les deux hommes, décide de lui donner une deuxième faute technique synonyme d’éjection. La vidéo est désormais sortie.

LEAKED Audio Of Ime Udoka Trash Talking LeBron James👀: Udoka: “Stop crying like b*tches, man” LeBron: “We’re all grown men, that b*tch word ain’t cool” Udoka: “Soft a** boy, stop b*tching. Acting like you’re gonna do something” pic.twitter.com/tmcFFsxpUu — LegendZ (@legendz_nba) December 3, 2023

« Arrêtez de pleurer comme des salopes », commence Ime Udoka, ce à quoi LeBron James rétorque : « On est tous des hommes, ce n’est pas cool n’utilise pas ce mot aussi librement. » Le coach est allé encore plus loin ensuite. « Et tu vas faire quoi ? Tu viens t’approcher de moi comme si tu allais faire quelque chose. T’es soft petit mec. »

Même une fois éjecté, il en a remis une couche : « Arrêtez de faire les salopes. Tu vas faire quoi ? » C’est à se demander si les deux hommes n’ont pas eu un beef un jour, par exemple quand Udoka était encore joueur lors d’un affrontement avec Bron. Les coaches ont pour habitude de respecter le King. Là, clairement, l’entraîneur des Rockets n’en avait rien à cirer.

