LeBron James aux JO en 2024 ? Une simple réponse met le feu…

La Team USA a connu une nouvelle déception en FIBA. Vendredi, la sélection américaine a échoué en demi-finale de la Coupe du monde 2023 face à l'Allemagne (111-113). Une désillusion connue sans les meilleurs joueurs du pays, comme Stephen Curry, Kevin Durant ou encore LeBron James.

Dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris en 2024, la Team USA risque de participer à ce tournoi avec un effectif XXL. Avec le retour du King sous les couleurs américaines ? Depuis 2012, le double-champion olympique (2008, 2012), LBJ n'a plus évolué avec sa sélection nationale.

A 38 ans (39 ans en décembre), l'ailier des Los Angeles Lakers va-t-il se lancer un ultime défi dans sa carrière internationale ? En marge de l'élimination des Américains, James a déjà enflammé les débats avec une simple réponse !

Sur le réseau social Instagram, James a répondu avec un smiley à une affiche avec une supposée armada : Jayson Tatum, Jimmy Butler, Durant, Devin Booker, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Curry, Anthony Davis et LBJ.

Bien évidemment, cette intervention du natif d'Akron a déjà suscité un énorme emballement. Une "Last Dance" du trio Curry, KD et LeBron James fait déjà rêver les fans américains...

Could we see a last dance with LeBron in the Olympics? 👀 pic.twitter.com/RaFH78SO6X

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 8, 2023