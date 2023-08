LeBron James et Kevin Durant sont des monuments vivants. Mais à respectivement 38 et 34 ans, les deux stars NBA auront peut-être besoin de se réinventer — à nouveau — dans les saisons à venir. Et aux yeux de certains, le changement doit être radical.

Kevin Garnett pense que les deux légendes devraient lâcher le ballon. Dans le dernier épisode de « Ticket & The Truth », il assure à Paul Pierce que l’heure est venue pour eux de se ranger dans le corner.

« LeBron et KD, il est temps pour eux de jouer en spot-up. On leur a donné la balle pendant, genre, des siècles. Peuvent-ils jouer sans la balle pour une fois ? Peuvent-ils aller dans le corner pendant que quelqu’un fait une action ? », a questionné l’ancien champion.

It’s time for the younger generation of stars to do the heavy lifting.@KevinGarnett5KG gives his case for why Devin Booker is the number one option in Phoenix now.

