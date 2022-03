Plutôt que de se demander s'il est le GOAT, on peut se demander si LeBron James n'est pas simplement le plus complet de l'histoire.

L'accession de LeBron James au 2e rang du classement des meilleurs scoreurs de tous les temps en NBA a évidemment incité les analystes à débattre une fois de plus de sa place dans l'histoire. Plutôt que de se demander s'il est le GOAT plutôt que Michael Jordan ou un autre glorieux ancien, son ex-coéquipier à Cleveland, Richard Jefferson, a préféré poser les choses autrement sur ESPN.

"LeBron James est le joueur le plus complet de tous les temps. Je pense que ce n'est même plus un débat à l'heure qu'il est. Il n'est passé qu'à quelques votes d'être meilleur défenseur de l'année quand il jouait à Miami. Avec cette mentalité d'abord orientée vers l'attaque, il est capable de prendre son rebond, de scorer, mais aussi de passer. Il n'y a aucun secteur de jeu dans lequel il n'est pas capable d'être top 5 s'il l'a décidé".

LeBron est aujourd'hui le 7e meilleur passeur de l'histoire, le 39e rebondeur et le 10e intercepteur. Puisqu'il n'a pas prévu de s'arrêter prochainement et qu'il est encore capable de sortir des triple-doubles phénoménaux comme celui de lundi face aux Cavs, il va forcément grimper d'autres marches pour cimenter sa légende et pousser au débat dans les années à venir...

