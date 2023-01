LeBron James va très bientôt devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Avec 37 965 points inscrits, l'ailier des Los Angeles Lakers se rapproche très sérieusement du record détenu par Kareem Abdul-Jabbar : 38 387 points.

Autant le dire tout de suite, le King risque de conserver, pendant un long moment, cet accomplissement. Pourquoi ? Car il faut une longévité tout simplement incroyable pour atteindre un tel total. Son premier concurrent en activité dans la Ligue ? Kevin Durant.

Et à 34 ans, l'ailier des Brooklyn Nets (14ème, 26 684 points) se trouve loin de représenter une menace. Pourtant, LBJ se méfie...

"Qui peut me dépasser ? KD est le premier qui me vient à l'esprit. On ne le surnomme pas Easy Money et Slim Reaper pour rien. Il marque sans faire le moindre effort. Il a la capacité de le faire à trois points, à mi-distance, dans la peinture. Il tourne aussi à 85-90% sur la ligne. Ce sont les ingrédients clés.

Mais le plus important, c'est d'être disponible. Nous savons beaucoup de gros scoreurs dans la Ligue, KD, Kyrie, Luka, Embiid, Giannis. Ces gars sont capables de rendre de grosses copies. Mais tu dois aussi avoir un peu de chance.

Car nous savons tous que la santé est la chose la plus importante - pas seulement dans le sport - dans la vie en générale. Tu dois avoir de la chance pour avoir cette régularité sur le parquet", a jugé LeBron James pour ESPN.