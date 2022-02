LeBron James et Klutch Sports soûlés par le GM des Lakers ?

LeBron James a multiplié les tweets et les déclarations subliminales envers Rob Pelinka et la direction des Los Angeles Lakers depuis deux jours. Le King n’aurait notamment pas apprécié l’absence de mouvement du front office le soir de la deadline alors que les Angelenos occupent une modeste neuvième place à l’Ouest, qui plus est avec un bilan négatif.

LeBron James encense Sam Presti, une petite pique pour les Lakers ?

Un journaliste du Bleacher Report va même plus loin et révèle que l’agence Klutch Sports, qui est principalement représentée par LeBron James, serait mécontente des choix de Pelinka. Il lui est notamment reproché d’avoir refusé de céder un choix de draft pour se séparer de Russell Westbrook et ainsi faire venir John Wall, client chez… Klutch, évidemment.

Ce transfert est peut-être le seul qui aurait pu aider les Lakers à se débarrasser de Westbrook et de son gros contrat. Mais Wall est tout autant payé et il n’a pas joué depuis des mois… Il aurait été risqué de le faire venir, même si ses agents ont sans doute plus de garanties sur son état de forme actuel.

Après tout, LeBron James aurait activement contribué à la venue de Russ à Los Angeles. C’est désormais à lui d’assumer et d’essayer de trouver les solutions avec l’ancien MVP pour faire briller les Lakers.