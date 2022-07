LeBron James s’en fout des picks, il sait quel joueur il veut

Les Los Angeles Lakers vont négocier directement avec les Brooklyn Nets à Las Vegas ce weekend. La franchise californienne cherche à récupérer Kyrie Irving tout en se séparant de Russell Westbrook. Un échange que les dirigeants new-yorkais ne semblent pas prêt à accepter sans obtenir deux tours de draft non protégés, en 2027 et 2029. Un lourd tribut pour un joueur aussi instable qu’Irving. Mais ça, LeBron James s’en fiche.

Le King tient à retrouver son ancien coéquipier. Peu importe le prix. Brian Windhorst a mis un point d’honneur à faire comprendre que James tenait à ce que les Lakers fassent venir « Uncle Drew. » Il s’en fiche complètement des picks ou de l’avenir à moyens termes de la franchise.

Quelque part, c’est logique. LeBron James va fêter ses 38 ans en décembre prochain. Il sait que ses années sont comptés et que la retraite approche. Il n’a pas le temps de se soucier de la situation des Lakers dans cinq ans. Ce qu’il veut, c’est une équipe en mesure de jouer le titre dès cette saison. Il dispose en plus d’un certain moyen de pression puisqu’il pourra devenir Free Agent dès l’intersaison 2023.

Le problème, c’est que les Angelenos ont déjà sacrifié de nombreux picks pour faire venir Anthony Davis en 2019. Un choix payant puisqu’ils ont gagné le titre dans la foulée. Sauf que là, ils hypothèqueraient un peu plus leur avenir pour Kyrie Irving. Après, L.A. reste un marché qui attire fréquemment des Free Agents. La draft reste évidemment importante mais pas aussi essentielle qu’à Oklahoma City par exemple.

Nets et Lakers : un face-à-face pour parler du trade de Kyrie Irving