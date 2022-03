Les Lakers sans les 50 points de LeBron James, c’est zéro

Cela fait un moment que tout le monde a accepté l’idée que les Los Angeles Lakers ne courront pas après un titre cette saison. Les joueurs californiens l’ont eux-mêmes reconnu. Mais ils peuvent encore accrocher les playoffs via le play-in et servir de poil à gratter à l’Ouest. Encore faut-il en avoir l’envie. Le groupe de Frank Vogel paraît tellement fragile. Incapable de se montrer consistant et donc de gagner un match. Sauf si LeBron James marque 50 points ou plus.

C’est le constat froid, triste et chiffré qui ressort du mois qui a suivi le break du All-Star Weekend. Les Lakers ont joué 10 matches depuis la reprise. 8 défaites. Les deux seules victoires ? Les rencontres où le King s’est surpassé pour planter 56 et 50 points.

The Lakers are 0-7 since the All-Star break when LeBron doesn't score 50. pic.twitter.com/aqMNcV91UI — StatMuse (@statmuse) March 14, 2022

Ça en dit long sur le niveau du reste de l’équipe. Les autres joueurs sont complètement à la ramasse. Pas sûr que ce groupe ait le niveau pour vraiment accrocher les playoffs en continuant en afficher cet état d’esprit.

CQFR : KAT sort le match de sa vie, Curry prend feu pour son anniv’