LeBron James voit un grand changement aux Lakers à la reprise

Nouvelle saison, mêmes ambitions. Un an, quasiment jour pour jour, après leur sacre à Disney, les Los Angeles Lakers repartent au combat. Sauf qu’ils ont déjà perdu le titre entre temps, avec une sortie de route dès le premier tour des playoffs en 2021. Peut-être un mal pour un bien. En effet, les joueurs californiens ont enfin eu l’occasion de se reposer avec une coupure de quatre mois. Un break dont LeBron James voit déjà les effets positifs à l’entraînement.

« L’énergie est très différente par rapport à la saison dernière. La bulle nous avait complètement vidés. On n’a pas eu le temps de déconnecter nos esprits que l’on reprenait. Là, on peut vraiment sentir une différence dans l’énergie », confie le King.

Cette préparation plus longue peut peser. Les Lakers ont été éliminés assez tôt la saison dernière parce qu’ils n’étaient clairement pas à 100%. Du moins pas LeBron James et Anthony Davis, les deux superstars blessées lors de la deuxième moitié d’exercice. Là, avec un effectif profond et plus de temps de repos, ils auront a priori l’opportunité de monter en puissance jusqu’en avril. Avec évidemment pour objectif de remettre la main sur le trophée.

