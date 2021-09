Lors de cette intersaison, Russell Westbrook a été envoyé aux Los Angeles Lakers par les Washington Wizards. A 32 ans, le meneur dispose ainsi d'une formidable opportunité de remporter son premier titre en NBA.

Avec LeBron James et Anthony Davis, l'ancien des Houston Rockets peut clairement rêver d'un sacre. Et avec cet objectif en tête, le natif de Long Beach a bien l'intention de tout donner pour ne rien regretter.

"LeBron, plus que quiconque, sait ce qu'il faut faire pour gagner un championnat. Je comprends l'engagement qu'il faut, les sacrifices que nous allons tous les deux devoir faire, y compris moi-même et Davis pour le bien de l'équipe. Afin de je trouver des moyens de gagner un championnat. Et c'est le but ultime.

Donc tout ce qui se passe en cours de route ne doit pas nous distraire. Ne doit pas nous détourner de notre objectif final. Lorsque vous avez la chance de jouer contre l'un des plus grands joueurs de tous les temps et de manière constante, cela aide mon jeu.

Cela m'aide à me préparer. A me concentrer davantage sur les choses dont j'ai besoin. Le but ? Arriver à un point où je peux m'asseoir et dire : 'J'ai accompli tout ce que je peux accomplir dans cette ligue et maintenant j'ai la chance de pouvoir jouer à ses côtés'.

J'ai hâte d'y être, j'ai hâte de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble cette saison", a commenté Russell Westbrook face à la presse.