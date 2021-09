Les fans des Washington Wizards étaient partis pour garder un bon souvenir de Russell Westbrook. Certes, le MVP 2017 n'a pas souhaité s'éterniser chez eux, mais il a tout donné lorsqu'il se trouvait dans la capitale fédérale et y a battu le record du nombre de triples-doubles en NBA. Sa cote de popularité risque de chuter un peu du côté de Washington.

Selon The Athletic, le meneur All-Star, désormais aux Los Angeles Lakers, a tenté de convaincre Bradley Beal de demander son trade à la direction des Wizards, dans le but d'initier une reconstruction et de faciliter son propre départ. Beal aurait refusé, mais l'aurait soutenu auprès du propriétaire Ted Leonsis dans sa volonté d'atterrir aux Lakers.

Dans l'article rédigé à plusieurs mains par Bill Oram, Shams Charania et Sam Amick, on y apprend aussi qu'un autre Californien de naissance espérait atterrir à L.A. avant que le trade de Russell Westbrook ne se matérialise : DeMar DeRozan. La volonté farouche de Westbrook de provoquer et finaliser son move aux Lakers a incité Rob Pelinka à être plus tranchant sur ce dossier. DeRozan avait été invité deux fois dans des réunions où figurait également LeBron James, pour évoquer la possibilité d'un avenir en commun.

Ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que même lorsqu'une autre star tente de le convaincre de quitter les Wizards et leurs difficultés à être une équipe qui compte, Bradley Beal fait preuve de fidélité. On ne sait pas jusqu'à quand il tiendra, mais personne ne pourra rien reprocher à l'ancien arrière de Florida sur son aventure à D.C.

