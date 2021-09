Russell Westbrook plus dur et intense que Michael Jordan ? Le meneur des Lakers a ses partisans, notamment Charles Barkley.

Il y a quelques mois, Charles Barkley avait montré qu'il n'était pas constamment dans la nostalgie et la glorification des anciennes générations, comme l'est souvent son camarade Shaquille O'Neal. "Chuck" avait mis en avant la dureté et l'intensité de deux joueurs actuels, Giannis Antetokounmpo et Russell Westbrook, en expliquant qu'ils faisaient partie des joueurs les plus intenses qu'il avait jamais vus. Plus même, que Michael Jordan.

Ce qui peut être pris pour un crime de lèse-majesté n'est en fait qu'une conviction chez le Hall of Famer, puisqu'il a réitéré cette semaine, chez Bleacher Report, en se concentrant sur Russell Westbrook.

"Si vous ne respectez pas et n'admirez pas Russell Westbrook, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Je n'ai jamais vu un joueur donner un effort maximal comme lui tous les soirs comme il le fait. Même Michael Jordan ne jouait pas plus dur que lui et Michael est le GOAT. Mais ce type se donne à 100% sur chaque action tous les soirs !"

On comprend ce que veut dire Charles Barkley, mais dans notre souvenir, "MJ" n'y allait jamais franchement mollo. Encore moins quand des équipes lui fracassaient la tronche pour tenter de limiter son impact tous les soirs ou lors de séries de playoffs. Russell Westbrook fait partie des joueurs qui auraient très certainement été dans leur élément dans les années 80 ou 90.

De là à dire qu'il joue plus dur que Michael Jordan, c'est un peu risqué et "His Airness" pourrait le prendre personnellement, lui qui est déjà en froid avec son ancien ami "Chuck"...

