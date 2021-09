Russell Westbrook change de tir, peut-il vraiment progresser ?

L’été, on connait. Tous les joueurs s’entraînent dur (enfin, presque) et les coaches personnels de ces derniers postent les exploits de leurs poulains à 1 contre 0 dans un gym de Los Angeles ou New York. Au programme : des shoots, des shoots et des shoots. Et soudainement, même Andre Drummond ou Ben Simmons deviennent des gâchettes. Mais deux mois après, à la reprise, tout redevient normal et les habituels bricards ne mettent pas un caillou de loin. Cette année, c’est Russell Westbrook qui montre des signes encourageants.

Le roi du triple-double aurait profité de l’intersaison pour effectuer quelques changements. En effet, sur cette vidéo, on le voit tirer avec une mécanique légèrement différente des années précédentes.

Le premier changement, c’est que Russell Westbrook ne ressent plus le besoin de bondir jusqu’à la lune au moment de tirer. Du coup, son tir est moins haché – alors qu’avant ça donnait vraiment l’impression de dégainer en deux temps – et un peu (un peu) plus fluide. Autant vous le dire tout de suite : le résultat, à savoir les paniers qui s’enchaînent, on s’en fiche. Tous les pros NBA flanquent des tas de trois-points à la suite à l’entraînement dans des conditions bien différentes de celles d’un match.

C’est vraiment la gestuelle, l’aspect technique qui prime. C’est intéressant de voir ce changement opéré par Westbrook. Les Los Angeles Lakers auront besoin qu’il représente une menace sans le ballon, au moins un peu plus que d’habitude, sous peine de se retrouver avec des problèmes évidents de spacing. Pour que son association avec LeBron James fonctionne, il faut que le meneur soit à même de mettre dedans en spot-up.

Après, encore une fois, les vidéos, c’est bien joli. Reste à savoir si les routines de l’été auront un impact tout au long de l’année et si Westbrook aura bien corrigé sa mécanique une fois en action.