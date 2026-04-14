Où joueront LeBron, Giannis et Kawhi la saison prochaine ? A vos pronos !

Dans le CQFR de ce matin, on s'est demandé avec Antoine où joueraient les trois joueurs au coeur des rumeurs du jour en NBA la saison prochaine, à savoir LeBron James, Giannis Antetokounmpo et Kawhi Leonard.

Antoine voit LeBron James aux Golden State Warriors, pour faire équipe avec Stephen Curry et donner un peu plus d'ampleur à leur connexion générationnelle. Moi, je vois plutôt le King chercher à finir à la maison, à Cleveland, même si ça ne va pas être si simple que ça à mettre en place.

Antoine voit Giannis Antetokounmpo être exaucé et rejoindre les New York Knicks, pour être LE joueur qui va redorer le blason pour de bon et ramener le premier titre depuis l'Antiquité à Big Apple. Moi, je le vois plutôt dans la Bay Area, pour tenter de rendre un peu plus glamour la fin de carrière de Stephen Curry.

Antoine voit Kawhi Leonard rester aux Los Angeles Clippers et... moi aussi. Ce serait quand même dommage de partir après avoir enfin fait une saison régulière presque complète et avoir affiché un niveau éblouissant.

Et vous ? Où voyez-vous ces trois superstars NBA le jour de la rentrée des classes de la saison 2026-2027 ?