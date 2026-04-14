Une intersaison folle avec le départ de trois superstars ?

La saison régulière vient à peine de se terminer que les insiders spécialistes des scoops et des rumeurs essayent déjà de nous vendre un été complètement dingue. Marc Stein ne bosse plus pour ESPN et, en tant que patron de sa propre plateforme, les coulisses sont devenus son véritable gagne-pain. Ça ne veut pas dire qu’il n’est plus fiable du tout. Mais il y a logiquement une volonté de sensationnalisme quand il enfonce des portes ouvertes en nous évoquant les futurs départs de trois superstars pendant la prochaine intersaison. Il cite directement Giannis Antetokounmpo, LeBron James et Kawhi Leonard.

Stein explique que l’intérêt pour ces joueurs, déjà convoités à la deadline, devrait être encore plus grand cet été. Logique, étant donné que plusieurs équipes y verront plus claires sur leur situation après les playoffs. Les déçus auront alors plus de motivation pour essayer de mettre en place un trade de grand envergure. Les Golden State Warriors sont un point commun entre ces trois joueurs majeurs. La franchise californienne a déjà été connectée à chacun d’entre eux lors de différentes rumeurs.

Les Celtics aussi sur le dossier Giannis Antetokounmpo ?

Où finira Giannis Antetokounmpo ? La loterie va avoir son importance. Selon leur place à la draft, les Milwaukee Bucks seront mieux placés pour déterminer comment se fera leur processus de reconstruction. Et donc de l’offre qui leur semblera la plus intéressante pour le Grec. Est-ce qu’ils voudront plein de tours de draft (les Warriors peuvent en offrir au moins 5) ou plutôt des joueurs susceptibles d’être refourgués ensuite ? Tout ça dépendra finalement en partie de leur choix pour 2026. Les Warriors mais aussi les New York Knicks, le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves sont souvent cités sur le dossier Antetokounmpo.

Où finira LeBron James ? Il est le seul du lot en mesure de devenir free agent. Les Los Angeles Lakers auraient déjà fait comprendre qu’ils ne conserveraient le King que s’il accepte un salaire réduit. Les Cleveland Cavaliers sont parfois présentés comme une destination potentielle pour un troisième et dernier passage avant de prendre sa retraite.

Où finira Kawhi Leonard ? Un transfert est plus difficile à envisager, notamment parce qu’il est toujours sur le coup d’une enquête de la NBA. L’ailier des Clippers sera dans la dernière année de son contrat à 50 millions de dollars en 2026-2027.