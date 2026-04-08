Les Celtics aussi sur le dossier Giannis Antetokounmpo ?

Il se murmurerait en coulisses que les Boston Celtics garderaient un œil sur la situation de Giannis Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks

Les Milwaukee Bucks ont-ils raté le coche en ne transférant pas Giannis Antetokounmpo l’été dernier puis à la deadline en février ? Le divorce semble se dessiner entre la superstar et la franchise du Wisconsin. Un trade pourrait avoir lieu cet été mais les offres pour le Grec seront potentiellement moins fournies qu’un an en arrière. Parce que son contrat arrive à expiration et, à 31 ans, il sera éligible à une extension massive supérieur à 270 millions de dollars. Le tout en sortant d’une saison où il n’aura disputé que 37 matches en étant régulièrement blessé, lui qui a déjà été gêné par des pépins physiques lors de 4 des ses 6 dernières campagnes de playoffs.

Si les clubs se montrent réluctants à céder quelques assets (les Philadelphia Sixers ont logiquement refusé d’inclure VJ Edgecombe par exemple), cela pourrait profiter à des franchises moins chargées en jeunes talents. Les Boston Celtics arriveront-ils à se frayer un chemin jusqu’au double MVP ? C’est une piste à ne pas exclure. Selon The Athletic, l’équipe du Massachusetts fait en tout cas partie des éventuelles formations prêtes à suivre le dossier pendant l’intersaison.

Cela peut sembler étonnant vu que les Celtics ont déjà Jayson Tatum et Jaylen Brown sous contrat mais Boston a récemment fait de la place dans sa masse salariale. Giannis Antetokounmpo a d’ailleurs récemment complimenté publiquement le travail de Joe Mazzulla sur le banc…

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