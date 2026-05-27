Du p’tit Leite

Ce money-time du Liberty - Fire a été sublime. New-York avait l'air en contrôle, avec leur gros effectif. même si Ionescu ménagée et Sabally rapidement sortie. Leur effectif reste sur le papier bien meilleur qu'un paquet d'autres franchises. Sur ce match, Stewart envoie du lourd aux lancer-francs (15/17), mais vendange en général, comme Jones. Heureusement que Johannès est là pour se rattraper de ses dernières sorties plus compliquées (c'est ça de vivre et mourir avec les 3 points).

Par contre ce money-time de Leite, wouaouh. Elle aura joué les cruxificatrices avec ce dagger à 3 points plein de sang froid, en mode "laissez-moi faire les filles, je gère". Et v'là comment elle a géré <3

Les équipes d'expansion depuis l'année dernière sont vraiment intéressantes à suivre. Ça change de celles NBA, qui mettent un temps fou avant de devenir compétitives depuis les expansions de 88/89.

Un dernier mot sur DiMarco, le nouveau coach du Liberty. Pas certain qu'il reste longtemps en place. Il se fait quasiment systématiquement out-coaché par ses vis-à-vis (Sarama ce soir, une démonstration), et les victoires acquises sur le début de saison étaient dû, je trouve, au talents de Stewart, voire Jones.

Liberty avec un bilan négatif ce soir (3/4). Vraiment pas à la hauteur.