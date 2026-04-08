Les Nets veulent tenter Giannis Antetokounmpo… mais pourquoi faire ?

La séparation entre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks paraît de plus en plus inévitable. Le joueur est ouvertement en froid avec sa franchise et Wes Edens, l’un des proprios, a publiquement reconnu que sa superstar serait « soit prolongée, soit échangée » une fois éligible à une extension de 275 millions de dollars. Une forme d’ultimatum à l’avance posé au Grec, qui semble de toute façon chercher une porte de sortie. Si les deux parties ont essayé de faire fonctionner la relation ces derniers mois, en traversant les rumeurs, les blessures et les différences d’opinion, on se dirige désormais vers un divorce douloureux. Il faut s’attendre à un transfert du multiple MVP pendant l’intersaison. Si une dizaine d’équipes pourraient être intéressées, les principaux candidats sont les Golden State Warriors, le Miami Heat, les Minnesota Timberwolves et les New York Knicks. L’autre club de la grosse pomme aimerait cependant avoir son mot à dire.

Aux Bucks, la situation autour de Giannis devient explosive

Selon les sources du New York Post, les Brooklyn Nets « vont appeler les Bucks » cet été. Avec donc l’espoir de mettre enfin la main sur Antetokounmpo, star suivie de près par le GM Sean Marks depuis des années. Le dirigeant néo-zélandais avait déjà « piqué » Kevin Durant et Kyrie Irving aux Knicks en 2019. Les deux All-Stars voulaient s’engager à New York mais ils s’étaient donc tournés vers les Nets. Sauf que la situation des deux organisations a bien évolué depuis. Les pensionnaires du Madison Square Garden sont des candidats aux finales NBA tandis que leurs voisins de BK occupent la 13eme place de la Conférence Est. Les Knicks ont la préférence de Giannis.

Ça n’empêchera pas nécessairement les Nets de faire une offre même si, en l’absence d’une prolongation de contrat du vétéran, ils prendraient le risque de le perdre sans contrepartie. Jetons un œil aux atouts dont disposent actuellement Marks et ses assistants.

Les tours de draft : picks 2026, 2027 (possibilité de swap avec Houston), 2029, 2030 et 2031 des Nets ainsi que les picks 2027, 2029 et 2031 des Knicks, picks 2032 des Nuggets, pick 2029 le moins favorable entre les Mavericks, les Suns et les Rockets.

Les joueurs clés de l’effectif : Michael Porter Jr (40,8 millions, fin de contrat en juillet 2027), Nicolas Claxton (23,1 M, 2028), Terance Mann (15,5 M, 2028), Egor Demin (7,2 M, 2029), Day’Ron Sharpe (6,2 M, 2027), Nolan Traoré (4 M, 2029), Ben Saraf (3 M, 2029), Danny Wolf (2,9 M, 2029), Josh Minott (2,5 M, 2027).

L’espace sous le Cap : Environ 65 millions.

Brooklyn pourrait faire une offre chargée en tours de draft pour éventuellement devancer ses concurrents. Surtout si la franchise tire l’un des cinq premiers choix de la draft 2026, susceptible d’intéresser fortement Milwaukee dans sa quête de reconstruction. Prenons un exemple où les Nets héritent du troisième choix et ils y attachent quatre ou cinq tours supplémentaires, sans que ce soit forcément les leurs. Selon le package, l’un des jeunes de l’effectif peut être ajouté (Traoré ou Demin) en compagnie de quelques vétérans pour équilibrer un peu la somme des salaires échangés. Les Nets ont l’espace sous le Cap pour expédier Terance Mann, Nolan Traoré, Day’Ron Sharpe, Ziaire Williams et les assets à la draft mentionnés ci-dessus tout en absorbant le salaire de Giannis Antetokounmpo. Ils auraient même encore un peu de marge pour signer des joueurs libres.

Potentiels Free Agents : Norman Powell, CJ McCollum, Anfernee Simons, Isaiah Hartenstein.

Les cibles évolueront en fonction des joueurs échangés et donc de l’espace encore disponible sous le Cap. Tout dépend si Michael Porter Jr et/ou Nic Claxton sont inclus dans le deal. Partons pour l’instant du principe que non. Parce que le premier élément qui nous vient en tête en mentionnant cette rumeur c’est… pourquoi ? Pourquoi les Nets feraient ça ? Pourquoi Antetokounmpo irait jouer là-bas ?

En restant sur nos hypothèses, Brooklyn alignerait par exemple un groupe avec Giannis, MPJ, Claxton, un Norman Powell signé pendant l’été et ensuite essentiellement des jeunes ou des vétérans recrutés pour des salaires moindres. Ça ne casse pas la baraque. Même à l’Est. Même avec Jordi Fernandez au coaching. Bien sûr que les Nets seraient compétitifs. Mais pas au point de vraiment pouvoir lutter pour le titre, ce qui reste l’objectif grandement affiché par le « Greek Freak. »

Une franchise ne peut pas aisément passer de candidat au first pick à candidat au trophée. Même en rameutant Giannis Antetokounmpo. Si les Nets sont mauvais cette saison, c’est presque d’abord par choix. Ils ont voulu reconstruire de zéro après l’échec KD-Kyrie. Les voilà enfin en position de drafter et de potentiellement mettre la main sur une star de demain. Ce serait dommage de changer de direction et de viser trop grand en sacrifiant une partie du trésor de guerre pour une star certes dominante mais souvent blessé ces dernières saisons.

Pour les deux parties, ça ne fait pas vraiment sens. On imagine donc plutôt les Nets conserver leur pick, surtout s’il est haut placé, et espérer des jours meilleurs dans un futur pas si lointain.