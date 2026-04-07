La saison des Milwaukee Bucks ne se résume plus seulement à leurs résultats sportifs. En coulisses, la situation autour de Giannis Antetokounmpo a installé un climat pesant, au point d’impacter toute l’organisation.

Une franchise sous tension permanente

Selon un long papier signé Shams Charania et Jamal Collier pour ESPN, dirigeants, coaches et joueurs seraient aujourd’hui « épuisés » par les discussions constantes autour de l’avenir de la superstar grecque.

« C’est probablement l’une des situations les plus toxiques de toute la ligue », confie même une source proche de la franchise.

Un vestiaire fragilisé par l’incertitude

L’incertitude autour de Giannis Antetokounmpo ne date pas d’hier, mais elle aurait atteint un point critique cette saison. Le flou permanent sur son futur aurait créé « un environnement tendu dans le vestiaire », selon ESPN.

En interne, certains décrivent un leader parfois « distant », dans un contexte où tout le monde sait qu’un départ est possible.

« Quand ton meilleur joueur a un pied dedans et un pied dehors, tu ne vas pas gagner », résume une source.

Cette situation a progressivement affecté la dynamique collective, entre frustration, manque de clarté et difficulté à se projeter.

Des tensions à tous les niveaux

Le malaise ne se limite pas au vestiaire. Les tensions concernent aussi les relations entre le joueur, le front-office et le staff.

Giannis Antetokounmpo aurait, en privé, fait comprendre dès avant la trade deadline qu’il était prêt à être transféré, estimant que les deux parties devaient avancer séparément.

Dans le même temps, la franchise aurait hésité jusqu’au dernier moment à acter une décision, laissant la situation s’enliser.

« Giannis a voulu gérer ça de manière professionnelle en étant très transparent avec l’équipe », explique une source. « Ça aurait pu se terminer de manière positive, mais ça pourrait finalement se transformer en rupture brutale. »

Une rupture qui semble inévitable

Aujourd’hui, tout converge vers une issue claire. En interne comme autour de la ligue, l’idée d’un trade à l’intersaison apparaît de plus en plus inévitable. Et ce encore plus maintenant que le Grec a violemment contredit la position de sa franchise quant à sa capacité à jouer cette fin de saison.

Les Bucks ont déjà commencé à intégrer cette possibilité, après une saison marquée par les tensions, les blessures et les contre-performances.

Reste désormais à savoir quand et comment cette séparation interviendra, dans un dossier qui s’annonce comme l’un des plus majeurs de l’été NBA.