Paige Bueckers, les images de sa première avec Dallas

La pré-saison WNBA a commencé la nuit dernière. C'était notamment l'occasion pour Paige Bueckers, draftée en première position le mois dernier par les Dallas Wings, de faire ses débuts avec sa nouvelle équipe. La championne universitaire avec UConn a joué 23 minutes lors de la lourde défaite (112-78) des Wings contre les Las Vegas Aces sur le parquet de la fac de Notre Dame, pour 10 points, 4 rebonds et 1 passes à 4/7. Jackie Young (28 pts) et la rookie Aaliyah Nye (17 pts, 5/8 à 3 pts) se sont distinguées chez les championnes 2022 et 2023.

Paige Bueckers tonight 🔥 • 10 points

• 4 rebounds

• 4/7 FG

• 2/3 3PM pic.twitter.com/hVD1Le0IaZ — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 3, 2025

Dans l'autre rencontre de la nuit, Chicago a dominé l'équipe nationale brésilienne (89-62), grâce notamment au traditionnel double-double d'Angel Reese en seulement 17 minutes (15 pts, 10 rbds). La rookie Hailey Van Lith est sortie du banc pour apporter 7 points, 5 passes et 3 rebonds en 13 minutes.