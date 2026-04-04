La situation se tend encore entre Giannis Antetokounmpo et les Milwaukee Bucks. Victime d'une nouvelle blessure au genou à la mi-mars, l'intérieur se sent apte à retrouver les terrains. Sauf que la franchise du Wisconsin, déjà éliminée de la course aux Playoffs, refuse de prendre un risque perçu comme inutile.

Selon les informations du média The Athletic, la NBA s'est emparée de l'affaire et a officiellement ouvert une enquête. Et de son côté, avant la défaite face aux Boston Celtics (101-133), le Grec a décidé de vider son sac.

Remonté contre la gestion de son équipe, Antetokounmpo a lâché ses vérités sur la situation. Basket Session vous propose de retrouver les moments forts de cette intervention médiatique.

Giannis Antetokounmpo prend "une gifle en pleine face"

"Tu sais à qui tu as affaire. Alors quand quelqu'un vient me dire de ne pas jouer, c'est comme une gifle en pleine face. Donc, je ne sais pas comment cette relation va évoluer à partir de là. Je n’ai jamais vu un joueur de mon calibre dire, - je le dis ouvertement - ‘j’ai envie de jouer, bordel’. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne crois pas avoir déjà vu ça. Donc, s’il faut mener une enquête, tant mieux. Il faut le faire. Je ne sais pas. Jusqu’à ce qu’on trouve une solution. Je suis prêt à jouer, mais je ne suis pas sur le terrain. Je suis prêt à jouer aujourd’hui. Tout de suite. Je suis prêt. Est-ce que j’ai l’air de ne pas être prêt ? … Je ne me vois pas parmi les 12 joueurs. Je ne me vois pas dans le 5 de départ. Je ne sais pas à quel jeu on joue ici, mais je ne veux tout simplement pas y prendre part", a-t-il insisté.

Une fausse posture ? La réponse cash

"J'ai eu une première discussion avec les personnes à qui je devais m'adresser, disons simplement l'entraîneur Doc (Rivers) et Jon (Horst), et lors de cet entretien, je leur ai dit que je voulais jouer. Depuis, je n'ai plus jamais eu la moindre discussion à ce sujet ; personne ne m'a jamais abordé pour me dire que je ne jouerais pas ou pour m'expliquer quel que soit le plan prévu. J’ai entendu quelqu’un dire : ‘Oh, il prétend vouloir jouer, mais en réalité, il n’en a pas vraiment envie’. Tout d’abord, je ne sais pas qui vous a donné ce genre d’informations… Il faudrait être idiot pour laisser passer l’occasion de jouer avec son frère alors qu’on a huit ans de plus que lui. Quand j’ai disputé mon premier match en NBA, il avait 11 ans. Quand mon père est décédé, c’est moi qui l’ai pratiquement élevé. Il a la chance de faire partie de l’équipe, d’enfiler le maillot et de saisir l’occasion de devenir un grand joueur. Et vous pensez vraiment que je ne veux pas enfiler le maillot et jouer avec mon frère ? Quiconque pense cela est un idiot. Est-ce que je comprends la situation ? Oui. On ne va pas se qualifier pour les Playoffs… Aux yeux de certains, ça ne vaut pas la peine que je sois sur le terrain. Mais pour moi, ça va à l'encontre de ma nature", a souligné Giannis Antetokounmpo.

Son message pour l'avenir

"Il faut qu’on fasse une thérapie de couple. On va y aller, on va consulter, on va s’asseoir, tu vois, chacun va raconter sa version, je vais raconter la mienne, et on va trouver une solution. À l’amiable. C’est ça, le mot. Trouver une solution ensemble. On n’est certainement pas sur la même longueur d'onde. Ça veut dire quoi ? La prochaine fois que je vais jouer au basket, c'est en octobre ? Pourquoi ? Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas. Je veux jouer au basket. Je suis né pour jouer au basket. Je suis ici depuis 13 ans, et je comprends que l’équipe soit éliminée des Playoffs, il faut être malin. Prendre soin de son corps, faire des allers-retours, juste pour être prudent, pour préparer la saison suivante, préparer la prochaine génération et permettre aux jeunes joueurs d’avoir du temps de jeu, d’aller sur le terrain. Je comprends ça. Mais ce n’était pas le moment pour ça. C’est ce qui me dérange. C'est presque comme si vous aviez brandi le drapeau blanc, et je ne fais pas ça. Je suis désolé. Je ne le fais pas. Et je ne le ferai jamais", a terminé le Greek Freak.

Le point de rupture ?

Forcément, cette sortie risque de marquer un tournant dans la relation entre les deux camps. Alors que l'avenir de Antetokounmpo fait l'actualité depuis plusieurs mois, les deux parties ne sont clairement plus sur "la même longueur d'onde".

Avec ce conflit en cours, le futur de l'intérieur à Milwaukee semble désormais encore plus incertain. Et une séparation pourrait devenir inévitable. Sous contrat jusqu'en 2027, il sera en position de force pour réclamer son départ cet été.

Et surtout, les Bucks, si une prolongation se révèle impossible, pourraient décider eux-mêmes de tourner la page pour lancer un nouveau projet. Il ne faudrait pas que la belle histoire de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee soit ternie par une fin chaotique...

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