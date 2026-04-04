Les résultats de la nuit en NBA, celle de Cooper Flagg

Pacers @ Hornets : 108-129

Timberwolves @ 76ers : 103-115

Hawks @ Nets : 141-107

Bulls @ Knicks : 96-136

Jazz @ Rockets : 106-140

Raptors @ Grizzlies : 128-96

Celtics @ Bucks : 133-101

Magic @ Mavericks : 138-127

Pelicans @ Kings : 113-117

Cooper Flagg claque 51 points, Maxime Raynaud confirme

- Les Dallas Mavericks l'assument haut et fort : la priorité de cette fin de saison est de permettre à Cooper Flagg de remporter le trophée de Rookie de l'année. La nuit dernière, les Texans ont perdu face au Orlando Magic (127-138). Mais Flagg (51 points) a brillé !

A seulement 19 ans, le jeune talent des Mavs est devenu le plus jeune joueur à atteindre cette marque. Mais malgré cette performance historique, Dallas a donc enregistré une 14ème défaite consécutive à domicile. Autour de lui, les Texans ont été limités malgré les apports de Brandon Williams (23 points) et Klay Thompson (18 points) en sortie de banc.

En face, le Magic a rapidement pris le contrôle des débats. Notamment grâce au duo Desmond Bane (27 points) - Wendell Carter Jr (28 points). Si Franz Wagner (18 points en 17 minutes) a été intéressant, Paolo Banchero (10 points à 4/10) a eu du mal à régler la mire. Un succès précieux pour Orlando.

🔥 51 POINTS FOR COOPER FLAGG 🔥 MOST EVER BY A TEENAGER It was also @Cooper_Flagg's 3rd 40-piece of the season, the most by a rookie since Allen Iverson in 1996-97. pic.twitter.com/zJJ4RSBlN9 — NBA (@NBA) April 4, 2026

- Un autre rookie a brillé cette nuit : Maxime Raynaud bien sûr ! Le Français a joué un rôle essentiel (28 points, 9 rebonds) dans la victoire des Sacramento Kings face aux New Orleans Pelicans (117-113). Dans ce duel entre deux formations mal classées, les Pelicans ont eu du répondant.

Jeremiah Fears (28 points) a égalé sa plus belle performance de la saison. Et Saddiq Bey (20 points) a également eu un impact positif. Mais en plus de pouvoir se reposer sur Raynaud, les Kings ont pu compter sur Nique Clifford (23 points) et Daeqwon Plowden (17 points).

Dans le money-time, Dylan Cardwell a également été important avec deux contres. A noter que Zion Williamson (13 points, 6 rebonds) a réalisé un bon début de match avant de s'éteindre petit à petit... En 20 minutes, Killian Hayes (5 points, 5 passes décisives) a été assez discret (1/8 aux tirs).

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Les Knicks et les Celtics déroulent !

- Pour la troisième saison consécutive, les New York Knicks ont atteint la barre des 50 victoires en saison régulière ! Cette nuit, NY a facilement surclassé les Chicago Bulls (136-96). Immédiatement dans le bon tempo, OG Anunoby (31 points) et ses coéquipiers n'ont jamais douté.

Toujours en maîtrise de cette rencontre, les New-Yorkais ont déroulé. Avec les apports de Jalen Brunson (17 points, 10 passes décisives) et Mitchell Robinson (17 points, 11 rebonds), les Knicks se sont envolés et Mike Brown a pu ouvrir son banc.

Pacôme Dadiet (5 points en 10 minutes) et Mohamed Diawara (6 points en 12 minutes) en ont d'ailleurs profité. Pour son retour au Madison Square Garden, Guerschon Yabusele (5 points) n'a pas brillé. Collin Sexton (19 points) a été l'un des seuls à véritablement résister pour les Bulls...

- Dans le même temps, les Boston Celtics ont également déroulé face aux Milwaukee Bucks (133-101). Avec 43 points inscrits dès le premier quart-temps, les Celtics ont totalement contrôlé les débats sur cette partie.

Comme à son habitude, Jaylen Brown (26 points) a été solide. Alors que Jayson Tatum (23 points, 11 rebonds et 9 passes décisives) continue de gagner en rythme. Il faut aussi souligner le double-double de Neemias Queta (19 points, 10 rebonds).

Pour les Bucks, il n'y a quasiment rien à retenir... Taurean Prince (18 points) a fait de son mieux en sortie de banc. Cette fois-ci, Ousmane Dieng (9 points à 4/15 aux tirs) n'a pas saisi cette opportunité pour briller.

JB showed why it’s dangerous to be on his island 1v1 with this fancy move making it tonight's @JetBlue Play of the Game 🏝️ pic.twitter.com/0DqopFtvfS — Boston Celtics (@celtics) April 4, 2026

Les 76ers s'offrent les Wolves, Atlanta roule sur Brooklyn

- Dans un match accroché, les Philadelphia Sixers ont dominé les Minnesota Timberwolves (115-103). Les Wolves n'ont pas réussi à se dépasser dans la mauvaise soirée d'Anthony Edwards : 8 points à 3/15 aux tirs dont un 0/7 à trois points.

Julius Randle (21 points) et Bones Hyland (21 points) ont tout de même pesé. Et Rudy Gobert (5 points) a été présent aux rebonds (16). Mais le collectif des 76ers a fait la différence. Le trio Paul George (23 points), Tyrese Maxey (21 points) et Kelly Oubre (21 points) a été constant.

Puis Joel Embiid, pour son retour, a aussi été impactant : 19 points, 13 rebonds et 7 passes décisives. Malgré un petit VJ Edgecombe (8 points), les Sixers ont accéléré dans le troisième quart-temps, sous l'impulsion d'Embiid, pour obtenir cette victoire.

- Les Atlanta Hawks continuent d'impressionner sur cette fin de saison. Cette fois-ci, ils ont facilement battu les Brooklyn Nets (141-107). Rapidement au contrôle de cette partie, Atlanta a fait la différence par CJ McCollum (25 points) et Nickeil Alexander-Walker (21 points).

Par la suite, Jalen Johnson (18 points, 11 rebonds, 5 passes décisives) a conservé son impact "all-around" pour capitaliser sur cette avance. Pour Brooklyn, Nic Claxton (16 points) et Nolan Traoré (13 points) n'ont pas démérité. Mais cette équipe est bien trop limitée...

Et dans un dernier quart-temps sans suspense, les Hawks ont d'ailleurs creusé l'écart pour signer une large victoire. A noter la copie très discrète de Zaccharie Risacher : 2 points (à 1/3 aux tirs) en 13 minutes.

Les Hornets enchaînent, les Rockets et les Raptors faciles

- Sur une bonne dynamique, les Charlotte Hornets ont remporté un 3ème match consécutif contre les Indiana Pacers (129-108). Bien lancés par Brandon Miller (22 points), les Hornets ont vite creusé l'écart. Autour de lui, Kon Knueppel (20 points), Miles Bridges (19 points) et LaMelo Ball (18 points) se sont mis en action.

En face, les Pacers ont surtout résisté pour rester dans le coup. Comme toujours cette saison, Pascal Siakam (30 points) a fait son maximum. Mais il a été peu aidé, malgré la bonne copie de Quenton Jackson (16 points).

Sans franchement trembler, Charlotte a signé une victoire logique. Il s'agit ainsi du 8ème succès des Hornets sur les 10 dernières rencontres. Et l'actuel 8ème de la Conférence Est peut toujours prétendre à un billet direct pour les Playoffs...

- Les Houston Rockets se trouvent également sur une bonne série ! Les Texans ont signé une 5ème victoire consécutive en écrasant le Utah Jazz (140-106). Encore une fois, le suspense a été inexistant avec des Rockets en maîtrise dès le premier quart-temps.

Kevin Durant (25 points) a donné le ton. Et Houston a bien suivi le rythme avec les apports d'Amen Thompson (21 points), d'Alperen Sengun (19 points) ou encore de Jabari Smith (18 points). Sur le plan individuel, Cody Williams (27 points) et Ace Bailey (22 points) ont limité les dégâts.

Mais le Jazz n'a plus l'intention de gagner et ça se voit vraiment... Il s'agit d'ailleurs de la 8ème défaite de suite pour la formation de Salt Lake City.

- Enfin, les Toronto Raptors ont pris le meilleur sur les Memphis Grizzlies (128-96). Malgré un GG Jackson (30 points) exemplaire pour maintenir le suspense, les Raptors se sont détachés dès le deuxième quart-temps.

RJ Barrett (25 points) a été adroit pour mettre son équipe dans le rythme. Puis Brandon Ingram (17 points) et Collin Murray-Boyles (19 points) l'ont ensuite bien secondé. En contrôle, Toronto a ensuite maîtrisé les débats pour retrouver la victoire.

Ce succès permet ainsi aux Raptors de conserver la 7ème position au sein de la Conférence Est. Les Canadiens restent bien évidemment dans la course pour une qualification directe en Playoffs.

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