Alors que la saison touche à son terme, ESPN publie un sondage pour le MVP qui s'avère traditionnellement exact. Wembanyama ou SGA ?

À quelques jours de la fin de la saison régulière, la course au MVP paraissait indécise. Mais selon un sondage ESPN réalisé auprès de 100 membres de médias NBA, Shai Gilgeous-Alexander a pris une avance massive sur ses concurrents, dont Victor Wembanyama.

Une domination nette dans les votes

Dans ce « sondage final », le dernier d’une série, SGA récolte 88 des 100 votes pour la première place et totalise 958 points (chaque votant plaçant ses 5 premiers). Il devance largement Victor Wembanyama, deuxième avec 644 points et seulement 8 votes en première position.

Nikola Jokic (500 points) complète le podium, devant Luka Doncic (347) et Jaylen Brown (123).

Un écart significatif, qui confirme la tendance observée ces dernières semaines autour du meneur du Oklahoma City Thunder.

Un duo qui se détache clairement

Malgré cet écart, un point ressort du sondage : Shai Gilgeous-Alexander et Victor Wembanyama sont les seuls joueurs présents sur les 100 bulletins.

Les deux hommes ont creusé un écart avec le reste de la concurrence, formant un duo largement en tête dans la course au MVP.

Une tendance souvent fiable

Ce type de sondage ESPN, réalisé chaque année en fin de saison, s’est révélé particulièrement fiable ces dernières années pour anticiper le vainqueur final. Ce sondage existe depuis 201§-17 et il a prédit le vainqueur lors des cinq dernières années.

À ce stade, Shai Gilgeous-Alexander apparaît donc comme le grand favori pour décrocher un nouveau trophée de MVP, malgré la forte poussée de Victor Wembanyama sur la fin de saison.

Et si Wembanyama visait… un troisième trophée en plus du MVP et du DPOY ?