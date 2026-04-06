Les tensions entre Giannis Antetokounmpo et Milwaukee renforcent l’idée d’un trade inévitable cet été.

L’avenir de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee semble plus incertain que jamais. Selon plusieurs tendances autour de la ligue, une séparation avec les Bucks est désormais largement anticipée à l’intersaison.

Une rupture de plus en plus attendue

D’après l’insider Marc Stein, de nombreuses équipes et observateurs s’attendent à voir Giannis Antetokounmpo quitter Milwaukee cet été.

« Même avant qu’il ne soit révélé que la ligue avait ouvert une enquête pour déterminer si Milwaukee devait autoriser Antetokounmpo à rejouer alors que les Bucks ne peuvent plus finir au-delà de la 11e place à l’Est, il existait déjà une forte conviction à travers la ligue qu’un trade de Giannis, attendu depuis longtemps, allait enfin se produire cet été. Les tensions apparues ces derniers jours n’ont fait que renforcer cette conviction. »

Une tendance lourde, alimentée par les événements récents autour de la franchise.

Un conflit ouvert avec les Bucks

Depuis plusieurs jours, Giannis Antetokounmpo et les Bucks affichent des désaccords publics sur sa situation.

Le joueur estime être en état de jouer, tandis que la franchise considère qu’il n’est pas totalement rétabli après une hyperextension du genou gauche accompagnée d’une contusion osseuse.

Cette divergence a même conduit la NBA à ouvrir une enquête autour de la gestion de son cas, dans le cadre de la Player Participation Policy.

Une saison qui change tout

Le contexte sportif renforce encore cette situation. Milwaukee va manquer les playoffs pour la première fois depuis 10 ans, marquant un coup d’arrêt majeur pour la franchise.

Dans ce climat, l’idée d’un départ de Giannis Antetokounmpo, déjà évoquée toute la saison, semble désormais plus crédible que jamais.

Une intersaison sous haute tension

Très courtisé par plusieurs équipes contenders, Giannis Antetokounmpo devrait être au centre de toutes les discussions cet été.

Si rien n’est encore acté, la tendance est claire : la fin de son aventure avec les Bucks est désormais envisagée sérieusement à travers toute la ligue.

Giannis Antetokounmpo vide son sac sur son conflit avec les Bucks !