Tony Parker peut-il devenir un grand coach ?

Voilà, la carrière de Tony Parker, le meilleur joueur français de l'histoire, comme head coach est lancée. Il va s'occuper des U17 de l'équipe de France, lesquels auront la chance de profiter de l'expérience d'un membre du Hall of Fame, quatre fois champion NBA et multiple médaillé avec les Bleus. Mais "TP" est aussi... un débutant.

C'est là que la tâche ne sera pas simple. Le défi sera de montrer qu'il peut apporter plus à une équipe que sa simple aura de légende du basket. Même les plus grands n'ont pas forcément vocation à être interchangeable avec succès à tous les postes d'une discipline. Beaucoup s'y sont essayés et peu ont vraiment réussi le grand saut.

Est-ce que Tony Parker peut être un grand coach ? Ou même un bon coach ? Et même, si l'on pousse le raisonnement, un coach tout court ? En tant que propriétaire et président, l'ancien meneur des Spurs a vu ses échecs être davantage médiatisés que ses réussites. Peut-il réussir à faire à peu près l'unanimité en se rapprochant à nouveau du terrain ? Et si oui, avec quel genre d'équipe ? Un club français ? L'équipe de France A ? Une franchise NBA ?

Tony Parker va coacher l'équipe de France U17 !