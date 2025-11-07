Tony Parker va coacher l’équipe de France U17 !

Tony Parker entame un nouveau chapitre de sa vie dans le basket : il a annoncé à L'Equipe qu'il prendra prochainement la tête de l’équipe de France U17, qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en Turquie. Déjà engagé dans sa reconversion, Tony Parker avait annoncé ses intentions de basculer vers un rôle d’entraîneur après sa carrière de joueur.

Son nom permet bien sûr d’ouvrir des portes : crédibilité instantanée, visibilité médiatique, un réseau riche au sein du basketball français et européen. Mais au‑delà de l’aura, le défi est bien concret. Il devra désormais démontrer qu’il sait transmettre, organiser, coacher, et pas seulement briller comme ancien champion.

Conscient de cela, Parker a choisi de débuter dans une sélection de jeunes. « J’avais beaucoup parlé de cette nouvelle carrière avec mon père (décédé récemment, NDLR) et ça nous paraissait logique, à tous les deux, de commencer par l’équipe de France et une équipe de France jeunes. J’ai donc postulé pour le poste de coach des U17 ». Ce choix permet d’apprendre en étant accompagné, de construire sa méthode, et de se préparer pour l’avenir sans la pression immédiate du banc senior.

Pour la Fédération, confier les Bleuets à un nom comme Tony Parker envoie un signal ambitieux : les jeunes générations vont bénéficier de l’expérience d’un champion. Reste à voir comment Tony Parker convertira sa légende en savoir‑faire d’entraîneur, après une expérience de président et propriétaire un peu houleuse sur les derniers temps.