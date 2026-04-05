La NBA poursuit son enquête sur Giannis Antetokounmpo et les Bucks, au cœur d’un flou grandissant autour de son retour dans cette fin de saison.

La fin de saison des Bucks était déjà morose sur le plan sportif. Elle devient désormais franchement embarrassante en coulisses. D’après les informations relayées par Shams Charania d'ESPN, l’enquête de la NBA autour de la situation de Giannis Antetokounmpo et de Milwaukee se poursuit, avec plusieurs versions qui s’opposent encore sur la gestion de son retour.

La ligue a notamment établi que les Bucks avaient bien programmé la semaine passée une séance de trois contre trois pour le "Greek Freak" dans le cadre de son retour au jeu, mais que ce dernier avait refusé d’y participer. Giannis affirme qu'il est prêt à rejouer et semble vouloir le faire de manière plus directe, sans passer par des paliers qui freineraient ledit retour. La franchise, elle, semble freiner des quatre fers.

Un désaccord subsiste sur un autre point. Milwaukee affirme lui avoir demandé de participer à une séance collective plus tôt dans la semaine, ce que le double MVP et son camp ne confirment pas.

Dit autrement, la question n’est plus seulement de savoir si Giannis Antetokounmpo est apte ou non. Elle porte aussi sur la manière dont ce dossier est géré, communiqué et perçu à l’extérieur. La NBA a déjà interrogé le joueur, les Bucks et les médecins du club, pendant que le dossier reste sous surveillance.

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C’est ce qui rend cette affaire si sensible à ce moment précis. Milwaukee est déjà éliminé de la course aux playoffs - une première après 9 campagnes de suite - et Giannis Antetokounmpo, lui, n’a plus joué depuis le 15 mars à cause d’une hyperextension du genou gauche accompagnée d’une contusion osseuse. Dans ce décor, tout ressemble à un bras de fer entre prudence médicale affichée, soupçons de tanking et volonté du franchise player de terminer la saison sur le parquet.

Cette enquête met en lumière une fin de saison devenue toxique pour Milwaukee, au moment où l’avenir de Giannis dans le Wisconsin alimente déjà toutes les spéculations. Quand un joueur de ce calibre dit qu’il veut jouer, que son employeur dit l’inverse et que la ligue doit trancher sur les faits, ça ressemble quand même fort aux prémices d'une séparation à venir...