Que doivent faire les Spurs avec le pick 14 ?

Si tout le monde s’accorde à penser que les Spurs vont conserver le pick 2 pour drafter Dylan Harper, il y a beaucoup de rumeurs de trade à San Antonio concernant le pick 14.

Mis à part l’ajout de Fox à la deadline et les signatures de Paul et Barnes l’été dernier, l’effectif des Spurs a peu bougé ces dernières années, se renforçant surtout via la draft. Je pense donc que le front office de San Antonio a eu une idée assez précise de la valeur de ses joueurs et ce qu’ils peuvent apporter dans le projet. Cependant, il manque encore à ce young core de passer l’évaluation playoffs. Ce dernier test est importantissime or sous contrat l’année prochaine, seuls Fox et Barnes savent ce qu’est un match de playoffs.

Prenons trois exemples :

J’estime que Sochan, bien que fan favourite, est injouable en playoffs parce que trop faible offensivement. Rudy Gobert est souvent critiqué à ce sujet mais Sochan n’a même pas la qualité de screen pour le sauver.

J’estime que si Vassell ne se reprend pas au niveau de sa défense, il devient un poids mort pour le projet.

J’estime que Mamukelashvilli est un joueur de variable parfait en playoffs qui peut apporter un dynamisme fou en sortie de banc et peut prendre feu à tout moment à trois points.

Ce sont trois opinions toutes personnelles. Des opinions qui peuvent aussi exister dans le front office. Tant que ces trois joueurs ne sont pas confrontés à la réalité des playoffs, nous ne saurons pas si ces opinions sont justes ou non. Est-ce qu’on doit prendre le risque de se baser sur une opinion et se séparer de certains joueurs dès à présent ?

Pour avoir une idée de la valeur du pick 14, j’ai regardé les picks 12 à 16 des drafts des années 2010. Globalement il y a 50% de chance de picker un bust et 50% de chances de récupérer un bon joueur. Parmi ces bons joueurs, il y a ceux qui vont faire une belle carrière de joueur starter ou de rotation en NBA (comme un PJ Washington, les frères Morris ou Kelly Olynyk par exemple) mais il existe aussi la possibilité de tomber sur un joueur de calibre supérieur type Lavine, Booker, Adebayo ou Donovan Mitchell (Giannis aussi mais ça n’arrive pas toutes les décennies). Les Spurs ont donc une chance sur deux d’avoir un bon joueur de rotation autour de Victor pendant 10 ans mais également une chance sur deux de gâcher ce pick 14 qu’ils auraient pu packager dans un trade.

Désormais, il est l’heure de parier. Que feriez vous à la place du front office des Spurs ? Plutôt team all-in ou team patience ?