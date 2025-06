Boston Celtics : Jrue Holiday, le premier d’une série de trades ?

Il devrait y avoir d’autres mouvements aux Boston Celtics. Le trade de Jrue Holiday, échangé contre Anfernee Simons et deux seconds tours de draft, confirme ce à quoi tout le monde s’attendait : la franchise du Massachusetts va essayer de faire des économies pour passer sous les fameux « apron » qui restreignent sérieusement les clubs au bon d’un certains nombres de saisons.

Le transfert d’Holiday ne va pas suffire. Boston doit encore dégager à peu près 20 millions de masse salariale. Selon The Athletic, Kristaps Porzingis serait par exemple toujours pressenti pour quitter Boston. Il touche 30 millions la saison mais son contrat expire en 2026. L’idée serait donc de l’envoyer dans une équipe qui a de la place sous le Cap et de récupérer un contrat moins onéreux (au moins sur le plan annuel) pour réaliser encore quelques économies. Souvent blessé, le Letton a tout de même joué un rôle dans le sacre des Celtics en 2024 et c’est un pivot très long capable de mettre des trois-points.

Sam Hauser fait aussi partie de ces joueurs susceptibles d’être transférés cet été, toujours dans cette logique de réduire la facture.