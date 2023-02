LeBron James déçu que les Lakers n’aient pas récupéré Kyrie Irving

« Maybe it’s me », tweetait LeBron James après que Kyrie Irving, cible des Los Angeles Lakers, soit envoyé aux Dallas Mavericks. Peut-être qu’il n’évoquait pas ce sujet et qu’il s’agissait simplement d’une phrase balancée comme ça, sur les réseaux. Mais c’est rarement le cas avec le King, dont les messages subliminaux sur Twitter sont devenus une marque de fabrique. Surtout que le timing laisse penser qu’il réagissait bel et bien à ce nouvel échec pour la franchise californienne. C’est finalement un jour après qu’il a donné une interview à ESPN pour donner son ressenti de façon plus limpide.

« Je ne peux pas vous mentir, je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent. Un joueur avec qui j’ai une alchimie et un joueur qui, à mes yeux, peut vous faire gagner un titre », dit-il en parlant d’Irving, son ancien coéquipier aux Cleveland Cavaliers. « Maintenant je me concentre à nouveau sur l’effectif qui est en place. »

Les Lakers ont proposé Russell Westbrook et leurs deux tours de drafts disponibles non protégés (en 2027 et 2029). Ça n’a pas suffit pour les Brooklyn Nets, qui ont aussi réclamé Austin Reaves, Max Christie et des swaps. LeBron James en veut-il aux dirigeants de ne pas avoir cédé ? Ils avaient tout de même fait un effort en cédant les deux picks. Les Nets ont préféré l’offre des Mavericks.

Pas sûr aussi que les commentaires de James plaisent à Westbrook, joueur qui essaye tant bien que mal d’apporter cette équipe en sortant du banc et encaissant sans broncher les mots de sa superstar qui fait comprendre qu’elle aurait préféré un autre joueur que lui. Ironique vu que le natif d’Akron avait poussé pour rameuter l’ancien MVP à L.A. deux ans en arrière. Peut-être que c'est aussi de sa faute, oui.

