LeBron James met déjà la pression sur son temps de jeu

LeBron James n’est plus tout jeune, même si ses performances pourraient faire oublier son âge. 37 ans en décembre. Avec des kilomètres au compteur. Le King sort d’une saison difficile avec une blessure à la cheville qui l’a empêché de jouer à 100% pendant les playoffs. Du coup, ça pourrait laisser penser que le quadruple MVP a besoin d’être ménagé. Et bien pas du tout.

« Quand je joue, je ne pense pas aux blessures. Et je me sens encore moins bien quand je joue moins de minutes », assure l’intéressé, histoire de rappeler qu’un temps de jeu réduit ne faisait pas partie du programme.

Les Lakers l’ont aligné 33 minutes en moyenne l’an passé. Ça n’a pas empêché LeBron James de se faire mal et de manquer plusieurs semaines. Du coup, cette saison, il devrait jouer entre 34 et 36 minutes. Histoire d’éviter les passages trop longs et trop fréquents sur le banc qui risqueraient de le refroidir.

James a aussi besoin de temps de jeu pour… scorer. Même si ça ne fait pas particulièrement partie des éléments auxquels il va penser en entrant sur le terrain, il se rapproche chaque match un peu plus de la place de meilleur marqueur de tous les temps. Plus de minutes signifie aussi plus de paniers et plus de records.

Qui de LeBron ou Russ va sacrifier son appétit pour le ballon ?